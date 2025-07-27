Поколенческий конфликт в аптечке: как миллениалы и зумеры реагируют на боль

Миллениалы и зумеры по-разному справляются с болью — опрос Webka Marketing

Новое исследование компании Webka Marketing показало, что миллениалы и зумеры по-разному реагируют на боль и заботятся о здоровье.

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Боль по-разному: как миллениалы и зумеры справляются с недомоганием

В опросе приняли участие две тысячи россиян, родившихся в период с 1981 года до наших дней. Их ответы показали неожиданные различия — как в отношении к лекарствам, так и в повседневных привычках при плохом самочувствии.

Миллениалы выбирают проверенное, зумеры — новинки

Миллениалы чаще полагаются на домашнюю аптечку и рекомендации, которые считаются надёжными. Они предпочитают классические формы препаратов и не спешат менять привычный подход. Зумеры же проявляют гибкость: они готовы пробовать современные средства, ищут препараты с быстрым эффектом и нередко делают стратегические запасы медикаментов.

Общее — не экономить на здоровье

Несмотря на различия, обе группы уверены, что здоровье — не та область, где стоит экономить. Многие участники опроса считают, что главная причина болезней — стресс и внутреннее напряжение.

Физиология и образ жизни

У миллениалов чаще болит спина, суставы и зубы. Зумеры, напротив, жалуются на проблемы с глазами и зубами. Это связывают с разной цифровой нагрузкой и образом жизни. Несмотря на боль, представители обеих групп редко идут к врачу. Преобладает стратегия: выпить анальгетик и продолжить день.

Кто продолжает работать, даже когда болен

Интересная деталь — отношение к работе при недомогании. 58 % зумеров признались, что не стали бы брать больничный, даже если испытывают боль. Среди миллениалов таких — 48 %. При этом миллениалы чаще позволяют себе отдохнуть и оформляют больничный.

Вывод: осознанность разная, но важная

Зумеры демонстрируют гибкий и технологичный подход, но реже заботятся о восстановлении. Миллениалы ориентированы на стабильность и более внимательны к собственному состоянию. Разные стратегии — но общая цель: сохранить здоровье в условиях повседневного стресса.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

