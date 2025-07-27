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Рядом — и ритм один: поразительный эффект долгой семейной жизни на сердце

Учёные зафиксировали синхронизацию сердцебиения у пожилых супругов — исследование в США
1:29
Здоровье

Учёные из США доказали, что долгая совместная жизнь влияет не только на эмоции, но и на физиологию.

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Сердца в унисон: как любовь синхронизирует биоритмы

В ходе эксперимента было замечено, что сердца пожилых супругов начинают биться в унисон, когда они находятся рядом.

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 10 супружеских пар, состоявших в браке от 14 до 65 лет. Каждому из них выдали смарт-часы и специальные датчики, отслеживающие пульс и расстояние между партнёрами. На протяжении двух недель учёные созванивались с участниками утром и вечером, чтобы фиксировать данные и уточнять самочувствие.

Синхронное сердцебиение вблизи партнёра

Когда супруги оказывались рядом, их сердечные ритмы действительно начинали совпадать. Один из партнёров задавал ритм, а второй — подстраивался. При этом роли могли меняться. Этот эффект наблюдался вне зависимости от того, были ли между ними конфликты в течение дня.

Загадка биологической связи

Хотя механизмы синхронизации пока не изучены до конца, полученные данные подтверждают идею о глубокой телесной и эмоциональной связи между людьми, долго живущими вместе. Исследование усиливает представление о том, что близость может выходить далеко за пределы слов и привычек.

Уточнения

Физиоло́гия - наука о функционировании живого организма в целом и его составных частей, а также о взаимодействии организма с окружающей средой и об изменениях функционирования организма в процессе онтогенеза и под влиянием внешних факторов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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