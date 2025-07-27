Скрытая угроза летнего кофе: как бодрящий напиток превращается в нагрузку для тела

Кофеин перегружает организм в жару — эндокринолог рекомендовала пить кофе вечером

Летом многие продолжают пить кофе так же, как и в другое время года — но жаркая погода меняет правила.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интеллектуальное лето

Почему в жару стоит быть осторожнее с кофе

Эндокринолог Дарья Хайкина в интервью объяснила, почему кофе может повлиять на самочувствие не лучшим образом, даже если пить его в холодном виде.

Кофеин запускает перегрев

Кофеин активизирует нервную систему, учащает сердцебиение и усиливает приток крови к коже. Всё это повышает внутреннюю температуру тела. В ответ организм включает режим охлаждения — усиливает потоотделение, чтобы не перегреться.

Адреналин и нагрузка на тело

Кроме того, кофеин стимулирует выброс адреналина. Это приводит к ускоренному дыханию, повышенному давлению и активному обмену веществ. В жару такие процессы могут привести к переутомлению и ощущению общей слабости.

Выведение жидкости и риск обезвоживания

Кофе также влияет на работу почек, ускоряя вывод жидкости. Это дополнительный фактор, усиливающий потоотделение. При недостаточном потреблении воды организм теряет больше, чем получает, что увеличивает риск обезвоживания.

Когда и как пить кофе летом

Чтобы избежать лишней нагрузки, Хайкина советует пить кофе в более прохладное время суток, например, вечером. И не забывать про простой, но важный совет — после каждой чашки кофе выпивать стакан воды.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

