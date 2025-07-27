Забудь про бессонницу: это простое действие вечером добавит тебе 2 часа сна

Если вы хотите засыпать быстрее и спать дольше, обратите внимание на простые физические упражнения перед сном.
Как показало исследование, опубликованное HuffPost, вечерняя активность действительно помогает справиться с бессонницей и улучшить общее качество сна.
Йога — лидер среди вечерних практик
Анализ данных 22 экспериментов с участием более 1300 человек с нарушениями сна показал, что особенно эффективной оказалась йога. Регулярная 30-минутная практика перед сном помогает заснуть примерно на полчаса раньше и увеличить продолжительность сна почти на два часа.
Другие виды полезной активности
Кроме йоги, положительное влияние на сон оказали быстрая ходьба, тай-чи и лёгкий бег. Все эти виды умеренной активности не перегружают организм, но запускают механизмы расслабления и восстанавливают внутренние ритмы.
Почему это работает
Учёные связывают положительный эффект с выбросом эндорфинов и кратковременным повышением температуры тела после тренировки. Эти процессы помогают успокоиться, расслабиться и естественным образом подготовиться ко сну, подстраивая циркадные ритмы под нужный режим.
Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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