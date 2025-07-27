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Почему летом мы забываем про еду: неожиданный поворот в работе мозга и гормонов!Почему летом мы забываем про еду: неожиданный поворот в работе мозга и гормонов!

Вера Неудахина: летом мозг подавляет чувство голода для предотвращения перегрева
1:40
Здоровье

Почему летом пропадает аппетит

Жара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жара

Многие замечают, что в жару есть совсем не хочется — и это вполне нормально. Причины такого поведения организма объяснила эндокринолог Вера Неудахина.

Почему летом пропадает аппетит

Летнее снижение аппетита — это естественная реакция тела, направленная на защиту от перегрева.

Как тело регулирует тепло

Когда мы едим, организму приходится перерабатывать пищу, а это сопровождается выработкой тепла. В жару мозг, чтобы не допустить перегрева, сознательно снижает активность тех отделов, которые отвечают за голод. Это помогает телу не перегреваться в условиях высокой температуры.

Куда уходит энергия в жару

В летний период кровоток перераспределяется: больше крови поступает к коже и конечностям, чтобы помочь телу охлаждаться. А вот органы пищеварения в это время получают меньше кислорода и питательных веществ, из-за чего переваривание пищи замедляется. В результате человек дольше остаётся сытым.

Как действуют гормоны и вода

Жара влияет и на гормональный фон. В это время снижается уровень грелина — гормона, вызывающего голод, и возрастает уровень лептина, отвечающего за чувство насыщения. К тому же летом мы пьём больше воды, и заполненный желудок создаёт ощущение сытости.

Природная адаптация к летней жаре

Снижение аппетита летом — это не признак болезни, а адаптационный механизм. Так организм защищает себя от перегрева и помогает легче переносить высокие температуры.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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