Почему летом мы забываем про еду: неожиданный поворот в работе мозга и гормонов!Почему летом мы забываем про еду: неожиданный поворот в работе мозга и гормонов!

Почему летом пропадает аппетит
Многие замечают, что в жару есть совсем не хочется — и это вполне нормально. Причины такого поведения организма объяснила эндокринолог Вера Неудахина.
Летнее снижение аппетита — это естественная реакция тела, направленная на защиту от перегрева.
Как тело регулирует тепло
Когда мы едим, организму приходится перерабатывать пищу, а это сопровождается выработкой тепла. В жару мозг, чтобы не допустить перегрева, сознательно снижает активность тех отделов, которые отвечают за голод. Это помогает телу не перегреваться в условиях высокой температуры.
Куда уходит энергия в жару
В летний период кровоток перераспределяется: больше крови поступает к коже и конечностям, чтобы помочь телу охлаждаться. А вот органы пищеварения в это время получают меньше кислорода и питательных веществ, из-за чего переваривание пищи замедляется. В результате человек дольше остаётся сытым.
Как действуют гормоны и вода
Жара влияет и на гормональный фон. В это время снижается уровень грелина — гормона, вызывающего голод, и возрастает уровень лептина, отвечающего за чувство насыщения. К тому же летом мы пьём больше воды, и заполненный желудок создаёт ощущение сытости.
Природная адаптация к летней жаре
Снижение аппетита летом — это не признак болезни, а адаптационный механизм. Так организм защищает себя от перегрева и помогает легче переносить высокие температуры.
Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
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