Забудь про стресс и усталость: что есть, чтобы мозг работал на полную

Для того чтобы мозг функционировал эффективно, особенно в условиях умственного напряжения, необходимо обратить внимание на свой рацион.
Это подчеркнула гастроэнтеролог Ольга Шестакова в интервью для издания NEWS. Она рассказала, какие продукты могут способствовать улучшению работы мозга.
Жирная рыба для поддержания когнитивных функций
Главное место в списке продуктов для здоровья мозга занимает жирная рыба, такая как скумбрия, сардины, сельдь и лосось. Эти виды рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению нейровоспаления и улучшению когнитивных функций. Врачи рекомендуют включать такие продукты в рацион хотя бы три раза в неделю.
Яйца и витамины для мозга
Не менее важными для поддержания работы мозга являются яйца, которые содержат холин — вещество, необходимое для синтеза ацетилхолина, нейромедиатора, который отвечает за память и внимание. Этот продукт помогает улучшить концентрацию и память.
Витамины группы B и их роль
Шестакова также акцентирует внимание на витаминах группы B, таких как B6, B9 (фолат) и B12. Они поддерживают работу нервной системы, влияют на синтез нейромедиаторов и способствуют формированию нейронных связей.
Тёмный шоколад и зелёный чай для улучшения когнитивных функций
Среди нестандартных, но полезных для мозга продуктов выделяются тёмный шоколад и зелёный чай. Тёмный шоколад содержит теобромин, который улучшает память и когнитивные функции, а зелёный чай благодаря L-теанину помогает снизить уровень стресса и улучшить концентрацию.
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) — относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции.
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