Забудь про стресс и усталость: что есть, чтобы мозг работал на полную

Гастроэнтеролог Ольга Шестакова рассказала, какие продукты помогают улучшить когнитивные функции

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы мозг функционировал эффективно, особенно в условиях умственного напряжения, необходимо обратить внимание на свой рацион.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жареная камбала с чесночным соусом

Продукты, которые поддерживают здоровье мозга

Это подчеркнула гастроэнтеролог Ольга Шестакова в интервью для издания NEWS. Она рассказала, какие продукты могут способствовать улучшению работы мозга.

Жирная рыба для поддержания когнитивных функций

Главное место в списке продуктов для здоровья мозга занимает жирная рыба, такая как скумбрия, сардины, сельдь и лосось. Эти виды рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению нейровоспаления и улучшению когнитивных функций. Врачи рекомендуют включать такие продукты в рацион хотя бы три раза в неделю.

Яйца и витамины для мозга

Не менее важными для поддержания работы мозга являются яйца, которые содержат холин — вещество, необходимое для синтеза ацетилхолина, нейромедиатора, который отвечает за память и внимание. Этот продукт помогает улучшить концентрацию и память.

Витамины группы B и их роль

Шестакова также акцентирует внимание на витаминах группы B, таких как B6, B9 (фолат) и B12. Они поддерживают работу нервной системы, влияют на синтез нейромедиаторов и способствуют формированию нейронных связей.

Тёмный шоколад и зелёный чай для улучшения когнитивных функций

Среди нестандартных, но полезных для мозга продуктов выделяются тёмный шоколад и зелёный чай. Тёмный шоколад содержит теобромин, который улучшает память и когнитивные функции, а зелёный чай благодаря L-теанину помогает снизить уровень стресса и улучшить концентрацию.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) — относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции.



