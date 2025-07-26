Подростки до 13 лет: смартфоны могут стать причиной депрессии и суицидальных мыслей — вот что нужно знать

Смартфоны до 13 лет могут стать причиной серьезных психоэмоциональных проблем у подростков. Ранний доступ к гаджетам, как показал анализ, проведенный с участием более 100 тысяч добровольцев, связан с различными расстройствами.
Речь идет не только о снижении самооценки, но и о проявлениях суицидальных мыслей, раздражительности и низкой стрессоустойчивости. Особенно это затрудняет жизнь девочкам.
Риски и причины психоэмоциональных трудностей
Исследование, которое публикуется в журнале Journal of Human Development and Capabilities, сосредоточено на данных проекта Global Mind Project. Около 40 % негативных последствий связаны с ранним вовлечением в социальные сети, кибербуллингом, нарушениями сна и нестабильной семейной ситуацией. Все эти факторы усиливают тревогу подростков и делают их более уязвимыми к психоэмоциональным трудностям.
Что нужно делать
Для того чтобы снизить риски, ученые предлагают внедрить курсы цифровой грамотности в школьное образование, а также контролировать доступ детей к гаджетам. Такие меры помогут подросткам избежать излишнего воздействия технологий на их психику.
Ранний доступ к гаджетам: влияние на подростков
Смартфоны не являются единственным фактором, который может привести к проблемам с ментальным здоровьем, однако их раннее использование может усугубить ситуацию. Если проблему не решать, подросток может понести последствия на протяжении всей своей жизни.
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