Подростки до 13 лет: смартфоны могут стать причиной депрессии и суицидальных мыслей — вот что нужно знать

Масштабное исследование показало: ранний доступ к смартфонам влияет на психическое здоровье подростков

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смартфоны до 13 лет могут стать причиной серьезных психоэмоциональных проблем у подростков. Ранний доступ к гаджетам, как показал анализ, проведенный с участием более 100 тысяч добровольцев, связан с различными расстройствами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ребёнок с телефоном на диване

Смартфоны и психическое здоровье подростков

Речь идет не только о снижении самооценки, но и о проявлениях суицидальных мыслей, раздражительности и низкой стрессоустойчивости. Особенно это затрудняет жизнь девочкам.

Риски и причины психоэмоциональных трудностей

Исследование, которое публикуется в журнале Journal of Human Development and Capabilities, сосредоточено на данных проекта Global Mind Project. Около 40 % негативных последствий связаны с ранним вовлечением в социальные сети, кибербуллингом, нарушениями сна и нестабильной семейной ситуацией. Все эти факторы усиливают тревогу подростков и делают их более уязвимыми к психоэмоциональным трудностям.

Что нужно делать

Для того чтобы снизить риски, ученые предлагают внедрить курсы цифровой грамотности в школьное образование, а также контролировать доступ детей к гаджетам. Такие меры помогут подросткам избежать излишнего воздействия технологий на их психику.

Ранний доступ к гаджетам: влияние на подростков

Смартфоны не являются единственным фактором, который может привести к проблемам с ментальным здоровьем, однако их раннее использование может усугубить ситуацию. Если проблему не решать, подросток может понести последствия на протяжении всей своей жизни.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

