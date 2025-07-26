Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никита Джигурда и Марина Анисина отмечают 18-летие знакомства
Бьюти-эксперты ограничили использование матирующих салфеток до 2–4 раз в день
Новый масс-спектрометр от МФТИ и Сколтеха прошел испытания и готов к производству
Тяга верхнего блока за голову, по мнению тренеров, увеличивает риск травм
Очистка унитаза без химикатов: лимонная кислота и сода против известкового налета
Любовь Успенская раскрыла секрет трагичной судьбы дочери: вот в чём главная проблема
Игорь Макаров потребовал от Леры Кудрявцевой прекратить публичные обвинения
Огурцы для рассольника: очищайте, нарезайте и маринуйте для идеальной заправки
HR-эксперт напоминает: ИИ в резюме — путь к провалу на собеседовании

Подростки до 13 лет: смартфоны могут стать причиной депрессии и суицидальных мыслей — вот что нужно знать

Масштабное исследование показало: ранний доступ к смартфонам влияет на психическое здоровье подростков
1:40
Здоровье

Смартфоны до 13 лет могут стать причиной серьезных психоэмоциональных проблем у подростков. Ранний доступ к гаджетам, как показал анализ, проведенный с участием более 100 тысяч добровольцев, связан с различными расстройствами.

Ребёнок с телефоном на диване
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ребёнок с телефоном на диване

Смартфоны и психическое здоровье подростков

Речь идет не только о снижении самооценки, но и о проявлениях суицидальных мыслей, раздражительности и низкой стрессоустойчивости. Особенно это затрудняет жизнь девочкам.

Риски и причины психоэмоциональных трудностей

Исследование, которое публикуется в журнале Journal of Human Development and Capabilities, сосредоточено на данных проекта Global Mind Project. Около 40 % негативных последствий связаны с ранним вовлечением в социальные сети, кибербуллингом, нарушениями сна и нестабильной семейной ситуацией. Все эти факторы усиливают тревогу подростков и делают их более уязвимыми к психоэмоциональным трудностям.

Что нужно делать

Для того чтобы снизить риски, ученые предлагают внедрить курсы цифровой грамотности в школьное образование, а также контролировать доступ детей к гаджетам. Такие меры помогут подросткам избежать излишнего воздействия технологий на их психику.

Ранний доступ к гаджетам: влияние на подростков

Смартфоны не являются единственным фактором, который может привести к проблемам с ментальным здоровьем, однако их раннее использование может усугубить ситуацию. Если проблему не решать, подросток может понести последствия на протяжении всей своей жизни.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова
Последние материалы
Игорь Макаров потребовал от Леры Кудрявцевой прекратить публичные обвинения
Огурцы для рассольника: очищайте, нарезайте и маринуйте для идеальной заправки
HR-эксперт напоминает: ИИ в резюме — путь к провалу на собеседовании
Пеламида — самая ядовитая змея России: узнайте её особенности и как избежать укуса
Опрыскивание мыльным раствором помогает избавиться от тли на вишне
3 шага к идеальному уходу за кожей: очищение, сыворотка и увлажнение
Защита зеркал автомобиля от дождя: что выбрать — антидождь или плёнку
Усадьба Марфино в Подмосковье: архитектурное наследие и исторические преобразования
В Лаборатории Джексона обнаружены новые биомаркеры синдрома хронической усталости
Дом купцов Растворовых: гиды рекомендуют главные достопримечательности Александрова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.