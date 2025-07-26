Без риска и без границ: чем хороши стретчинг, пилатес и цигун для всех возрастов

Тренеры назвали упражнения без противопоказаний: стретчинг, пилатес и цигун

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Регулярные тренировки — это залог хорошего самочувствия и поддержания здоровья. Однако многие виды спорта имеют противопоказания, которые могут сделать занятия невозможными для некоторых людей. Но есть и те тренировки, которые подходят абсолютно всем.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use пилатес

Стретчинг — путь к гибкости и лучшему восстановлению

Стретчинг — комплекс упражнений для растяжки, направленный на развитие гибкости и подвижности суставов. Уже 10 минут растяжки в день способны ускорить обмен веществ в мышцах, улучшить их восстановление, а также повысить контроль за движениями тела. Это снижает риск травм, улучшая общую подвижность.

Пилатес — путь к здоровью позвоночника

Пилатес — система упражнений, направленная на укрепление мышц, улучшение осанки и повышение общего тонуса тела. Заниматься пилатесом можно и дома, используя обучающие ролики, однако для наибольшего эффекта рекомендуется посещать специальные студии с профессиональными тренерами. Это помогает не только укрепить позвоночник, но и улучшить общую физическую форму.

Цигун — гармония тела и духа

Цигун — древнекитайская система упражнений, которая помогает расслабить мышцы, повысить гибкость и улучшить подвижность суставов. Это не только тренировка тела, но и глубокая работа с дыханием и нервной системой. Практика цигун помогает снять нервное напряжение, улучшить качество сна и способствует общему оздоровлению организма.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

