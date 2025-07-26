Одна простая ошибка при стирке постельного белья может привести к кожным заболеваниям

Дерматологи объяснили, как часто нужно менять постельное белье для спокойного сна

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье Ваше здоровье

Постельное белье, как и любые другие текстильные изделия, нуждается в регулярной стирке, но как часто это нужно делать? Проблемы со здоровьем могут возникнуть, если игнорировать частоту мытья постельных принадлежностей. Многие люди меняют белье раз в месяц, но врачи считают это слишком редким. Почему так важно стирать постельное белье регулярно и как избежать неприятных последствий?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина и сушащиеся вещи

Влияние грязного белья на здоровье

По словам профессора Келли Рейнольдс из Университета Аризоны, постельное белье — отличная среда для размножения бактерий. На ткани скапливаются не только мертвые клетки кожи, но и микробы, клещи и различные загрязнения, включая остатки косметики. Всё это способствует росту патогенной микрофлоры, что может привести к кожным проблемам.

Дерматолог Шошана Мармон из Нью-Йоркского медицинского колледжа объясняет, что накопление грязи на постельных принадлежностях усиливает распространение микробов и плесени, что может спровоцировать воспаления кожи и обострение хронических заболеваний, таких как экзема и акне.

Как часто следует стирать постельное белье

Дерматологи рекомендуют стирать белье хотя бы раз в неделю. Особенно это важно летом, когда пот, грязь и кожное сало скапливаются быстрее. Если вы спите под легкой простыней, то меняйте пуховое одеяло реже — раз в 14 дней или даже раз в месяц.

Людям с аллергией на пылевых клещей и тем, кто страдает от кожных заболеваний, стоит стирать белье чаще.

Доктор Стив Дэвелуй из Университета штата Уэйн рекомендует менять наволочки дважды в неделю, так как они впитывают кожное сало и остатки косметики, что может вызвать раздражение кожи.

Правильная стирка постельного белья

Для эффективного очищения белья важно использовать воду температуры не ниже 60°C, чтобы убить большинство бактерий. Для людей с чувствительной кожей рекомендуется использовать гипоаллергенные моющие средства без запаха.

Перед первой стиркой нового белья обязательно удалите пыль и остатки химикатов с производства, стирая его при температуре 30-40°C.

Сушка также играет немаловажную роль. Лучше всего сушить белье на солнце или в сушилке с подогревом, так как это помогает уничтожить бактерии.

Полезные привычки для поддержания чистоты

Чтобы стирать постельное белье реже, следуйте простым рекомендациям:

Не ешьте в постели, чтобы не оставлять крошки и жир, которые привлекают бактерии.

Прежде чем лечь спать, принимайте душ, снимайте макияж.

Не допускайте животных в постель.

Носите пижаму или нижнее белье для защиты от грязи.

Спите в прохладном помещении, чтобы снизить потоотделение.

Регулярная стирка белья — ключ к чистоте и здоровью, особенно в летний период.

Внедрение этих простых привычек сделает уход за постельным бельем проще и безопаснее.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

