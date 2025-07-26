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Анализ крови, который обнаруживает рак до появления опухоли: научный прорыв или новая угроза

Ученые научились выявлять рак по крови задолго до появления симптомов
2:04
Здоровье

Учёные из Университета Джонса Хопкинса сделали значимое открытие: анализ крови может помочь обнаружить рак более чем за три года до постановки диагноза с помощью нового теста.

Анализ крови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Анализ крови

Тест для обнаружения рака

Мультираковое раннее выявление (MCED) — это новый тест, который способен обнаружить ДНК раковых клеток в крови, что позволяет выявить заболевание задолго до появления симптомов.

В исследовании использовался метод полногеномного секвенирования для точного поиска генетических признаков рака в образцах крови. Раннее выявление рака даёт возможность вовремя вмешаться и значительно повысить шансы на успешное лечение.

Использование образцов крови из старого исследования

Для исследования учёные использовали образцы крови, собранные ещё в 1980-х годах в рамках исследования сердечно-сосудистых заболеваний, что позволило найти генетические маркеры рака у участников.

Анализ крови показал возможность выявления ранних признаков рака у восьми участников, при этом в шести случаях ДНК рака была обнаружена за 3,1-3,5 года до постановки диагноза.

Результаты исследования могут кардинально изменить подход к лечению рака, и, по мнению Вана, это может быть настоящей революцией в медицине.

Сомнения и вызовы

Несмотря на перспективные результаты, учёные и врачи подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования для понимания того, как правильно применять эти тесты для всех пациентов.

Хотя ранняя диагностика может повысить шансы на успешное лечение, врачи признают, что не все опухоли могут быть опасными для жизни, что требует тщательного подхода к интерпретации результатов.

Учёные продолжат работу по подтверждению результатов исследования на более широкой выборке пациентов, что позволит улучшить методы раннего выявления рака в будущем.

Уточнения

Рак опухоль, свойства которой чаще всего делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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