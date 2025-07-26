Эти продукты заставят вас пахнуть не так, как вы ожидали: настоящие разрушители вашего организма

7 продуктов, вызывающих неприятный запах тела: эксперты объясняют

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Запах тела может проявляться не только после чеснока и лука. Некоторые любимые нами продукты также могут влиять на запах, и это не ограничивается лишь дыханием. В этой статье мы обсудим 7 продуктов, которые могут повлиять на неприятный запах тела, с фокусом на полезные советы и особенности с женской точки зрения.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain правильное питание

Специи (карри, тмин, фенугрик)

Эти пряности содержат летучие вещества, которые попадают в кровь и выделяются через поры. Запах может сохраняться на коже и одежде. Чеснок и лук

Оба эти продукта известны своим воздействием на запах тела. Они повышают температуру тела, стимулируют потоотделение и взаимодействуют с микроорганизмами на коже, что усиливает запах. Красное мясо

Употребление красного мяса может вызвать выделение специфических белков в пот, которые, взаимодействуя с кожными бактериями, создают характерный «мясной» запах. Крестоцветные овощи (брокколи, капуста, цветная капуста)

Эти овощи богаты серой, что приводит к образованию серной кислоты в поте. Запах может появиться через час после еды. Шпинат и спаржа

Если вы часто едите эти продукты, вы можете заметить специфический запах мочи и пота. Это связано с тем, как организм их усваивает. Алкоголь

Алкоголь метаболизируется до уксусной кислоты, которая выделяется через пот и дыхание, придавая организму слегка кислый запах. Рыба

Некоторые люди перерабатывают холин, содержащийся в рыбе, в триметиламин — газ с рыбным запахом. Это состояние называется триметиламинурия, и оно может вызвать такой запах.

Почему эти продукты влияют на запах тела

Организм вырабатывает вещества, такие как сера, холин и уксусная кислота, которые, взаимодействуя с бактериями на коже, превращаются в сильные запахи. Особенно активно работают апокринные железы в области подмышек и интимной зоны.

Запах тела — это естественный процесс, но стоит быть осторожным в выборе продуктов, особенно перед важными встречами или событиями. Правильное сочетание диеты, гигиены и одежды из дышащих тканей поможет вам чувствовать себя свежей и уверенной. Если вы заметили необычные изменения, лучше проконсультироваться с дерматологом или врачо

Уточнения

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.

