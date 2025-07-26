Эти продукты заставят вас пахнуть не так, как вы ожидали: настоящие разрушители вашего организма

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7 продуктов, вызывающих неприятный запах тела: эксперты объясняют
2:35
Здоровье

Запах тела может проявляться не только после чеснока и лука. Некоторые любимые нами продукты также могут влиять на запах, и это не ограничивается лишь дыханием. В этой статье мы обсудим 7 продуктов, которые могут повлиять на неприятный запах тела, с фокусом на полезные советы и особенности с женской точки зрения.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание
  1. Специи (карри, тмин, фенугрик)
    Эти пряности содержат летучие вещества, которые попадают в кровь и выделяются через поры. Запах может сохраняться на коже и одежде.
  2. Чеснок и лук
    Оба эти продукта известны своим воздействием на запах тела. Они повышают температуру тела, стимулируют потоотделение и взаимодействуют с микроорганизмами на коже, что усиливает запах.
  3. Красное мясо
    Употребление красного мяса может вызвать выделение специфических белков в пот, которые, взаимодействуя с кожными бактериями, создают характерный «мясной» запах.
  4. Крестоцветные овощи (брокколи, капуста, цветная капуста)
    Эти овощи богаты серой, что приводит к образованию серной кислоты в поте. Запах может появиться через час после еды.
  5. Шпинат и спаржа
    Если вы часто едите эти продукты, вы можете заметить специфический запах мочи и пота. Это связано с тем, как организм их усваивает.
  6. Алкоголь
    Алкоголь метаболизируется до уксусной кислоты, которая выделяется через пот и дыхание, придавая организму слегка кислый запах.
  7. Рыба
    Некоторые люди перерабатывают холин, содержащийся в рыбе, в триметиламин — газ с рыбным запахом. Это состояние называется триметиламинурия, и оно может вызвать такой запах.

Почему эти продукты влияют на запах тела

Организм вырабатывает вещества, такие как сера, холин и уксусная кислота, которые, взаимодействуя с бактериями на коже, превращаются в сильные запахи. Особенно активно работают апокринные железы в области подмышек и интимной зоны.

Запах тела — это естественный процесс, но стоит быть осторожным в выборе продуктов, особенно перед важными встречами или событиями. Правильное сочетание диеты, гигиены и одежды из дышащих тканей поможет вам чувствовать себя свежей и уверенной. Если вы заметили необычные изменения, лучше проконсультироваться с дерматологом или врачо

Уточнения

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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