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Псориаз — не просто болезнь кожи: шокирующие факты о заболевании, которое угрожает вашему здоровью

Врач рассказал о самых эффективных методах лечения псориаз
2:33
Здоровье

Псориаз — хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает здоровые клетки кожи. Оно проявляется красными шелушащимися пятнами. Нарушается процесс отшелушивания, а процессы деления клеток ускоряются, что может привести к поражению суставов, ногтевых пластин и даже сосудистой оболочки глаз.

Псориаз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Псориаз

Возраст и симптомы псориаза

Псориаз может развиться в любом возрасте, но чаще всего он проявляется у людей старше 15 лет. Основные симптомы включают покраснения на коже, которые могут образовывать бляшки, зуд в поврежденной области. В некоторых случаях зуд отсутствует, особенно если поражены только ногтевые пластины.

Причины возникновения псориаза

Псориаз развивается из-за сбоя в работе иммунной системы. Т-лимфоциты выделяют вещества, которые вызывают воспаление, покраснение, болезненность и отечность кожи. Из-за этого верхний слой эпидермиса истончается, а барьерная функция кожи ослабевает. Однако псориаз, в отличие от других заболеваний, не сопровождается болезненностью и отечностью в привычном понимании.

Риски и факторы, провоцирующие псориаз

Один из факторов риска — наследственность. Также заболевание может спровоцировать солнечные ожог, переохлаждение, стрессы, курение и алкоголизм. Риск развития псориаза повышается при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, ожирения, аутоиммунных расстройств и хронических инфекций.

Методы лечения псориаза

Лечение зависит от степени поражения кожи. На начальной стадии могут быть эффективны наружные кортикостероидные средства, увлажняющие кремы и витамины A и D. Для средней и тяжелой формы заболевания требуется системное лечение с препаратами, подавляющими иммунный ответ (в том числе таблетки и инъекции). В некоторых случаях назначают ультрафиолетовое лечение. Совсем недавно появилась инновационная методика — генно-инженерная биологическая терапия. Эти препараты блокируют воспалительные вещества в коже.

Лечение псориаза должно проводиться индивидуально и назначается врачом-дерматологом в зависимости от выраженности симптомов и особенностей пациента сообщает "Вести Подмосковья".

Уточнения

Псориаз — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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