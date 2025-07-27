Не стоит бояться перекуса перед сном: как правильно выбрать продукты для хорошего сна

Грейпфрут — идеальный перекус перед сном, способствующий улучшению метаболизма

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Распространено мнение, что есть перед сном не стоит, так как это может мешать нормальному сну и способствовать набору веса. Однако, если голод пришел поздним вечером, можно выбрать определенные продукты, которые не только удовлетворяют голод, но и помогают улучшить сон, не нанося вред фигуре.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поздний ужин

Грейпфрут — идеальный вечерний перекус

Грейпфрут — отличный выбор для поздней трапезы. Этот цитрусовый плод обладает низкой калорийностью и содержит вещества, которые способствуют улучшению метаболизма и сна. Поэтому грейпфрут станет прекрасным решением, если вам нужно перекусить перед сном, но при этом избежать лишних калорий.

Орехи для хорошего сна

Если фруктов вам не хочется, попробуйте съесть горсть грецких орехов. Они не только избавляют от чувства голода, но и помогают заснуть благодаря омега-3 и витаминам, которые способствуют расслаблению и улучшению сна.

Стакан тёплого молока

Другой хороший вариант — выпить стакан тёплого молока перед сном. Молоко содержит триптофан, который помогает расслабиться и улучшить качество сна. Важно помнить, что молоко не должно быть холодным, поэтому лучше немного его подогреть.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

