Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Henley Passport Index назвал паспорт Сингапура самым сильным в 2025 году
Мятное масло: дешевый и эффективный способ борьбы с мышами в вашем доме
Как оформить клумбу, чтобы она не сдалась под палящим солнцем, — советы специалистов
Автоэксперт разъяснил, что масло чернеет из-за низкокачественного топлива
Воздушная фокачча: бабушкин рецепт с секретным ингредиентом удивит вас
Илон Маск анонсировал запуск роботакси, но Tesla сталкивается с барьерами
Южная Моравия за два дня: пять направлений, где один уик-энд превратится в мини-отпуск
Идеальная укладка для работы: 4 простые причёски в офис, которые экономят время
Аврора Киба подобрала Григорию Лепсу идеальный подарок

Не стоит бояться перекуса перед сном: как правильно выбрать продукты для хорошего сна

Грейпфрут — идеальный перекус перед сном, способствующий улучшению метаболизма
1:17
Здоровье

Распространено мнение, что есть перед сном не стоит, так как это может мешать нормальному сну и способствовать набору веса. Однако, если голод пришел поздним вечером, можно выбрать определенные продукты, которые не только удовлетворяют голод, но и помогают улучшить сон, не нанося вред фигуре.

Поздний ужин
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поздний ужин

Грейпфрут — идеальный вечерний перекус

Грейпфрут — отличный выбор для поздней трапезы. Этот цитрусовый плод обладает низкой калорийностью и содержит вещества, которые способствуют улучшению метаболизма и сна. Поэтому грейпфрут станет прекрасным решением, если вам нужно перекусить перед сном, но при этом избежать лишних калорий.

Орехи для хорошего сна

Если фруктов вам не хочется, попробуйте съесть горсть грецких орехов. Они не только избавляют от чувства голода, но и помогают заснуть благодаря омега-3 и витаминам, которые способствуют расслаблению и улучшению сна.

Стакан тёплого молока

Другой хороший вариант — выпить стакан тёплого молока перед сном. Молоко содержит триптофан, который помогает расслабиться и улучшить качество сна. Важно помнить, что молоко не должно быть холодным, поэтому лучше немного его подогреть.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
The Henley Passport Index назвал паспорт Сингапура самым сильным в 2025 году
Мятное масло: дешевый и эффективный способ борьбы с мышами в вашем доме
Как оформить клумбу, чтобы она не сдалась под палящим солнцем, — советы специалистов
Автоэксперт разъяснил, что масло чернеет из-за низкокачественного топлива
Воздушная фокачча: бабушкин рецепт с секретным ингредиентом удивит вас
Илон Маск анонсировал запуск роботакси, но Tesla сталкивается с барьерами
Южная Моравия за два дня: пять направлений, где один уик-энд превратится в мини-отпуск
Идеальная укладка для работы: 4 простые причёски в офис, которые экономят время
Грейпфрут — идеальный перекус перед сном, способствующий улучшению метаболизма
Аврора Киба подобрала Григорию Лепсу идеальный подарок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.