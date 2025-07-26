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Спать голышом: польза или риск для здоровья? Узнайте, что происходит с вашим телом во время сна

Исследования: кишечные бактерии при сне без одежды могут попасть в организм
1:15
Здоровье

Сон — это время, когда организм отдыхает и восстанавливается, и выбор того, как спать — голышом или в одежде — зависит от личных предпочтений каждого человека. Однако стоит задуматься, как это влияет на гигиену и здоровье, особенно если вы предпочитаете спать без одежды.

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Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Почему сон без одежды может быть опасен

Врач Энтони Юн утверждает, что сон без одежды может быть не только неудобным, но и потенциально опасным. Причина в том, что даже во время сна наше тело продолжает выделять газы и небольшое количество испражнений, что может привести к загрязнению постели. Особенно это актуально, если человек спит без нижнего белья.

Бактерии и их влияние на здоровье

Наша выделительная система продолжает работать даже во время сна, и иногда часть фекалий может выйти наружу, несмотря на то, что мы этого не замечаем. То же самое происходит и с кишечными газами. Важно отметить, что последние исследования показывают, что бактерии, содержащиеся в кишечных газах, не представляют угрозы для организма. Однако не всем будет приятно заносить в организм бактерии, которые недавно вышли из него.

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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