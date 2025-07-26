Любите мороженое в жару? Узнайте, чем это может быть опасно для вашего здоровья

Мороженое и холодные напитки повышают нагрузку на организм летом

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мороженое и прохладительные напитки идеально подходят для жаркой погоды, но важно быть осторожным с их употреблением в летний период. Врачи предупреждают, что такие продукты могут негативно влиять на здоровье.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info творожное мороженое с персиком

Почему нельзя есть мороженое в жаркую погоду

Мороженое, особенно жирное, не рекомендуется есть в жару. Например, пломбир содержит около 20 % жира, что делает его трудным для переваривания в условиях высокой температуры. Это создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, а также на сердце и сосуды.

Почему нельзя пить ледяные напитки

Ледяные напитки тоже не лучшие спутники в жару. Их употребление вызывает стресс для пищеварительной системы и дыхательных путей, что может ослабить иммунную систему. Из-за этого важно ограничить потребление таких напитков, чтобы не ухудшить работу организма.

Рекомендации по питью

Вместо холодных напитков врачи рекомендуют пить воду или напитки комнатной температуры. Это поможет избежать перегрузки организма и поддержит нормальное функционирование пищеварительной системы. Также стоит помнить, что сладкие напитки не утоляют жажду, а избыточное содержание сахара в них может нанести вред здоровью.

Уточнения

Ле́то - одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

