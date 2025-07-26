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Любите мороженое в жару? Узнайте, чем это может быть опасно для вашего здоровья

Мороженое и холодные напитки повышают нагрузку на организм летом
1:20
Здоровье

Мороженое и прохладительные напитки идеально подходят для жаркой погоды, но важно быть осторожным с их употреблением в летний период. Врачи предупреждают, что такие продукты могут негативно влиять на здоровье.

творожное мороженое с персиком
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
творожное мороженое с персиком

Почему нельзя есть мороженое в жаркую погоду

Мороженое, особенно жирное, не рекомендуется есть в жару. Например, пломбир содержит около 20 % жира, что делает его трудным для переваривания в условиях высокой температуры. Это создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, а также на сердце и сосуды.

Почему нельзя пить ледяные напитки

Ледяные напитки тоже не лучшие спутники в жару. Их употребление вызывает стресс для пищеварительной системы и дыхательных путей, что может ослабить иммунную систему. Из-за этого важно ограничить потребление таких напитков, чтобы не ухудшить работу организма.

Рекомендации по питью

Вместо холодных напитков врачи рекомендуют пить воду или напитки комнатной температуры. Это поможет избежать перегрузки организма и поддержит нормальное функционирование пищеварительной системы. Также стоит помнить, что сладкие напитки не утоляют жажду, а избыточное содержание сахара в них может нанести вред здоровью.

Уточнения

Ле́то - одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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