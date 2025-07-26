Что скрывается за ослепительной улыбкой: как отбеливающие средства влияют на здоровье зубов

Эффективность отбеливания зубов: временный результат и вред для здоровья

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди готовы потратить значительные суммы на отбеливание зубов, чтобы сделать свою улыбку более ослепительной. Однако стоит разобраться, насколько эффективны средства для отбеливания зубной эмали.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая девушка с красивой улыбкой

Как действуют средства для отбеливания зубов

Существует множество отбеливающих средств, но практически все они, как те, что используются профессиональными стоматологами, так и те, которые можно применять дома, содержат перекись водорода. Этот компонент деминерализует эмаль, раскрывая поры зубов и взаимодействуя с пигментами, которые появились во время приема пищи. В результате реакции пигменты распадаются на свободные радикалы кислорода, которые разрушают цветные пигменты.

Временный эффект и возможный вред

К сожалению, эффект от использования отбеливающих средств кратковременен — как только вы прекращаете их применять, зубы возвращают свой первоначальный цвет. Из-за этого процедуру приходится повторять снова и снова, что приводит к повреждению зубов и десен при длительном использовании.

Как поддерживать здоровье зубов

Чтобы ваши зубы оставались белыми и здоровыми, важно регулярно выполнять два простых действия: чистить зубы щеткой и использовать зубную нить.

Уточнения

Отбе́ливание беле́ние - обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета.

