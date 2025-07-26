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Что скрывается за ослепительной улыбкой: как отбеливающие средства влияют на здоровье зубов

Эффективность отбеливания зубов: временный результат и вред для здоровья
1:20
Здоровье

Многие люди готовы потратить значительные суммы на отбеливание зубов, чтобы сделать свою улыбку более ослепительной. Однако стоит разобраться, насколько эффективны средства для отбеливания зубной эмали.

Молодая девушка с красивой улыбкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая девушка с красивой улыбкой

Как действуют средства для отбеливания зубов

Существует множество отбеливающих средств, но практически все они, как те, что используются профессиональными стоматологами, так и те, которые можно применять дома, содержат перекись водорода. Этот компонент деминерализует эмаль, раскрывая поры зубов и взаимодействуя с пигментами, которые появились во время приема пищи. В результате реакции пигменты распадаются на свободные радикалы кислорода, которые разрушают цветные пигменты.

Временный эффект и возможный вред

К сожалению, эффект от использования отбеливающих средств кратковременен — как только вы прекращаете их применять, зубы возвращают свой первоначальный цвет. Из-за этого процедуру приходится повторять снова и снова, что приводит к повреждению зубов и десен при длительном использовании.

Как поддерживать здоровье зубов

Чтобы ваши зубы оставались белыми и здоровыми, важно регулярно выполнять два простых действия: чистить зубы щеткой и использовать зубную нить.

Уточнения

Отбе́ливание беле́ние - обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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