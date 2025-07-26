Что скрывается за ослепительной улыбкой: как отбеливающие средства влияют на здоровье зубов

Многие люди готовы потратить значительные суммы на отбеливание зубов, чтобы сделать свою улыбку более ослепительной. Однако стоит разобраться, насколько эффективны средства для отбеливания зубной эмали.
Существует множество отбеливающих средств, но практически все они, как те, что используются профессиональными стоматологами, так и те, которые можно применять дома, содержат перекись водорода. Этот компонент деминерализует эмаль, раскрывая поры зубов и взаимодействуя с пигментами, которые появились во время приема пищи. В результате реакции пигменты распадаются на свободные радикалы кислорода, которые разрушают цветные пигменты.
К сожалению, эффект от использования отбеливающих средств кратковременен — как только вы прекращаете их применять, зубы возвращают свой первоначальный цвет. Из-за этого процедуру приходится повторять снова и снова, что приводит к повреждению зубов и десен при длительном использовании.
Чтобы ваши зубы оставались белыми и здоровыми, важно регулярно выполнять два простых действия: чистить зубы щеткой и использовать зубную нить.
Отбе́ливание беле́ние - обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета.
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