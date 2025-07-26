Как правильно ухаживать за ушами, чтобы избежать повреждения слуха и заболеваний

Уши нужно чистить не чаще одного раза в 7-10 дней, чтобы избежать раздражений

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ухо — это сложный и чувствительный орган, который требует особого внимания и заботы. Несоблюдение правил ухода может привести к повреждению слуха и развитию различных заболеваний. Давайте разберемся, как правильно ухаживать за ушами, чтобы избежать неприятных последствий.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Будьте осторожны с ватными палочками

Обычные ватные палочки с узким наконечником не подходят для чистки ушей. Во-первых, их неосторожное и глубокое введение может повредить барабанную перепонку. Во-вторых, вы рискуете затолкать ушную серу глубже в ушной канал, что может привести к образованию серной пробки. Поэтому рекомендуется использовать палочки с ограничителями, которые предотвращают их слишком глубокое проникновение.

Чистите уши не чаще одного раза в 7-10 дней

Ухо обладает способностью к самоочищению. Лишняя сера выходит из ушных каналов при движении челюстей во время жевания или разговора. Сера в малых количествах полезна, так как защищает барабанные перепонки от грязи и бактерий. Частое механическое удаление серы может вызвать её излишнее образование и раздражение.

Обрабатывайте внешнюю часть уха ватным диском

Для ухода за внешней частью уха используйте смоченный антисептиком ватный диск. Аккуратно протрите ухо снаружи, уделив внимание заушной складке. В этой области часто скапливаются бактерии, которые могут привести к воспалениям и опрелостям.

Уточнения

У́хо - сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

