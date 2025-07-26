Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американский рэпер Ice Cube снимется в скринлайф-адаптации Войны миров Бекмамбетова
Музыка, лишённая текста: Иосиф Пригожин о кризисе в музыкальной индустрии
Фета в масле: лучший способ сохранить её свежесть и аромат на целый месяц
В горах Новой Гвинеи нашли креветок, которые живут на деревьях
Аномальные волны тепла: от чего зависит будущее океанов и человечества
Экологичные способы борьбы с кротами: чеснок, лук и эфирные масла
Стресс разрушает волосы и ногти — вот что нужно делать, чтобы поддерживать их здоровье в трудные времена
Россияне определили безопасные материалы для отделки и утепления: результаты опроса
Volkswagen под давлением: китайские авто увеличивают присутствие в Европе

Как правильно ухаживать за ушами, чтобы избежать повреждения слуха и заболеваний

Уши нужно чистить не чаще одного раза в 7-10 дней, чтобы избежать раздражений
1:38
Здоровье

Ухо — это сложный и чувствительный орган, который требует особого внимания и заботы. Несоблюдение правил ухода может привести к повреждению слуха и развитию различных заболеваний. Давайте разберемся, как правильно ухаживать за ушами, чтобы избежать неприятных последствий.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Будьте осторожны с ватными палочками

Обычные ватные палочки с узким наконечником не подходят для чистки ушей. Во-первых, их неосторожное и глубокое введение может повредить барабанную перепонку. Во-вторых, вы рискуете затолкать ушную серу глубже в ушной канал, что может привести к образованию серной пробки. Поэтому рекомендуется использовать палочки с ограничителями, которые предотвращают их слишком глубокое проникновение.

Чистите уши не чаще одного раза в 7-10 дней

Ухо обладает способностью к самоочищению. Лишняя сера выходит из ушных каналов при движении челюстей во время жевания или разговора. Сера в малых количествах полезна, так как защищает барабанные перепонки от грязи и бактерий. Частое механическое удаление серы может вызвать её излишнее образование и раздражение.

Обрабатывайте внешнюю часть уха ватным диском

Для ухода за внешней частью уха используйте смоченный антисептиком ватный диск. Аккуратно протрите ухо снаружи, уделив внимание заушной складке. В этой области часто скапливаются бактерии, которые могут привести к воспалениям и опрелостям.

Уточнения

У́хо - сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Госдума предлагает автоматический перевод пенсионных накоплений россиян в Программу долгосрочных сбережений
Не знаете, почему котлеты сухие? У нас есть 5 ответов и решения для вас
Что делать, чтобы защитить огород от тумана
Электроника двигателя компенсирует замену 95-го бензина на 92-й
Работа на холостом ходу ускоряет износ моторного масла
Два метеорных потока в одну ночь: не пропустите звездопад
Мед может подорожать: что происходит с пчеловодством в этом год?
Звезда Обитаемого острова Василий Степанов: новый скандал с прессой
Возвращение Ивана Урганта: влиятельные персоны просят за телеведущего
Потерянные в истории: монастыри Метеоры и их древние тайны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.