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Как черная смородина улучшает зрение и здоровье сосудов: 5 причин добавлять её в рацион

Черная смородина: источник витаминов, поддерживающих здоровье
1:56
Здоровье

Черная смородина — это не только вкусная, но и полезная ягода, которая часто встречается на дачных участках. Из неё готовят множество различных блюд, а также запасают на зиму, чтобы наслаждаться её вкусом в холодное время года. Варенья, компоты и джемы, приготовленные из смородины, особенно вкусны и насыщены витаминами.

Варенье из черной смородины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Варенье из черной смородины

Польза черной смородины для здоровья

Черная смородина — источник витаминов и элементов, которые оказывают благоприятное влияние на организм. В её составе можно найти витамин А, который необходим для поддержания нормальной работы иммунной системы. Этот витамин также замедляет процессы старения и способствует улучшению зрения.

Витамины и их влияние на здоровье

Смородина содержит также витамин Е, который является мощным антиоксидантом. Он омолаживает организм и способствует его здоровью. Исследования показали, что этот элемент может остановить развитие катаракты.

Витамин Р и его роль

Витамин Р, присутствующий в черной смородине, необходим для укрепления сосудов и замедления процессов атеросклероза. Он способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

Влияние витаминов группы В

Витамины группы В, содержащиеся в черной смородине, положительно влияют на сосуды головного мозга. Они помогают сердечной мышце работать эффективно и поддерживают нервную систему. Когда витаминов группы В достаточно, человек обладает хорошей памятью и сообразительностью.

Витамин С даже после термической обработки

Интересно, что даже после термической обработки смородина сохраняет значительное количество витамина С, который помогает справляться с авитаминозом и простудными заболеваниями.

Уточнения

Сморо́дина чёрная - листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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