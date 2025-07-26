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Брюс Уиллис и деменция: что скрывает связь между его детским заиканием и прогрессирующей болезнью

Гериатр Новоселов: заикание не предсказывает развитие деменции у Брюса Уиллиса
1:31
Здоровье

Известно, что у голливудского актера Брюса Уиллиса в детстве было заикание, и позднее ему диагностировали лобно-височную деменцию. Однако, как пояснил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов, заикание не является обязательным фактором развития деменции.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Заикание и деменция: нет прямой связи

"Лобно-височная деменция — это поражение лобных и височных долей мозга, которые отвечают за высшие корковые функции. За заикание же отвечают глубинные структуры мозга, и они не связаны напрямую", — объяснил специалист.

Таким образом, наличие заикания в детстве не обязательно предсказывает развитие деменции в старшем возрасте.

Проблемы с памятью у Уиллиса

Проблемы с памятью у Брюса Уиллиса начали проявляться несколько лет назад, и в 2023 году его близкие сообщили, что актеру требовался постоянный уход. В СМИ также сообщается, что деменция оказала значительное влияние на его способности: актеру стало трудно читать, говорить и даже ходить.

Прогрессирование деменции

Новоселов подчеркнул, что прогрессирующая деменция может затруднить такие базовые функции, как жевание, глотание, а в будущем даже дыхание. Такие изменения становятся частью тяжелой стадии болезни, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис - американский актёр, продюсер и музыкант.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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