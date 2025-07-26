Брюс Уиллис и деменция: что скрывает связь между его детским заиканием и прогрессирующей болезнью

Известно, что у голливудского актера Брюса Уиллиса в детстве было заикание, и позднее ему диагностировали лобно-височную деменцию. Однако, как пояснил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов, заикание не является обязательным фактором развития деменции.
"Лобно-височная деменция — это поражение лобных и височных долей мозга, которые отвечают за высшие корковые функции. За заикание же отвечают глубинные структуры мозга, и они не связаны напрямую", — объяснил специалист.
Таким образом, наличие заикания в детстве не обязательно предсказывает развитие деменции в старшем возрасте.
Проблемы с памятью у Брюса Уиллиса начали проявляться несколько лет назад, и в 2023 году его близкие сообщили, что актеру требовался постоянный уход. В СМИ также сообщается, что деменция оказала значительное влияние на его способности: актеру стало трудно читать, говорить и даже ходить.
Новоселов подчеркнул, что прогрессирующая деменция может затруднить такие базовые функции, как жевание, глотание, а в будущем даже дыхание. Такие изменения становятся частью тяжелой стадии болезни, сообщает сайт aif.ru.
Уо́лтер Брюс Уи́ллис - американский актёр, продюсер и музыкант.
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