Чем дешевле паста, тем дороже будет лечение: правильный уход за зубами — это инвестиция, а не расход

Многие из нас иногда оправдывают пропуск чистки зубов утром или экономят на средствах для ухода за полостью рта. Но насколько оправданы такие "легкомысленные" подходы к гигиене?
Как объясняет врач-стоматолог и основатель бренда Revyline Максим Обушенков, пропуск утренней чистки — это ошибка.
"Ночью слюноотделение снижается, и бактерии активно размножаются на зубах", — подчеркивает специалист.
Даже одна пропущенная чистка может привести к образованию налета и, впоследствии, зубного камня.
Зубной налет — это не просто грязь, а сложная микрофлора, которая выделяет кислоты, разрушая эмаль зубов. Это можно сравнить с миниатюрной экологической катастрофой прямо во рту, так что пренебрегать гигиеной не стоит.
Полоскание рта после еды — полезная привычка, но обычная вода не способна эффективно очищать межзубные промежутки и зубодесневую линию, как это делает ирригатор. Особенно важно это при наличии пародонтальных карманов, где традиционные методы могут не справляться.
Паста имеет решающее значение для профилактики заболеваний зубов. Важно, чтобы в составе было:
фторид натрия (не менее 1450 ppm) — для защиты от кариеса
гидроксиапатит - для восстановления эмали
ксилит - препятствующий питанию бактерий
Кроме того, вещества для пенообразования и антисептические компоненты также полезны для гигиены.
Качество воды также имеет значение: в некоторых регионах, например, в Подмосковье, вода с повышенным содержанием минералов способствует более быстрому образованию налета и зубного камня. В таких случаях тщательная гигиена особенно важна.
Экономия на средствах для ухода за зубами может привести к более серьезным проблемам — как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения финансов. Правильная профилактика — это не расходы, а вложение в здоровье, сообщает "Вести Подмосковья".
Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).
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