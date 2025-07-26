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Чем дешевле паста, тем дороже будет лечение: правильный уход за зубами — это инвестиция, а не расход

Экономия на уходе за зубами может привести к проблемам со здоровьем и лечением
2:19
Здоровье

Многие из нас иногда оправдывают пропуск чистки зубов утром или экономят на средствах для ухода за полостью рта. Но насколько оправданы такие "легкомысленные" подходы к гигиене?

Зубы
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Почему не стоит пропускать утреннюю чистку зубов

Как объясняет врач-стоматолог и основатель бренда Revyline Максим Обушенков, пропуск утренней чистки — это ошибка.

"Ночью слюноотделение снижается, и бактерии активно размножаются на зубах", — подчеркивает специалист.

Даже одна пропущенная чистка может привести к образованию налета и, впоследствии, зубного камня.

Важность чистки зубов

Зубной налет — это не просто грязь, а сложная микрофлора, которая выделяет кислоты, разрушая эмаль зубов. Это можно сравнить с миниатюрной экологической катастрофой прямо во рту, так что пренебрегать гигиеной не стоит.

Полоскание или ирригатор

Полоскание рта после еды — полезная привычка, но обычная вода не способна эффективно очищать межзубные промежутки и зубодесневую линию, как это делает ирригатор. Особенно важно это при наличии пародонтальных карманов, где традиционные методы могут не справляться.

Важность правильного выбора зубной пасты

Паста имеет решающее значение для профилактики заболеваний зубов. Важно, чтобы в составе было:

  • фторид натрия (не менее 1450 ppm) — для защиты от кариеса

  • гидроксиапатит - для восстановления эмали

  • ксилит - препятствующий питанию бактерий

Кроме того, вещества для пенообразования и антисептические компоненты также полезны для гигиены.

Как вода влияет на зубы

Качество воды также имеет значение: в некоторых регионах, например, в Подмосковье, вода с повышенным содержанием минералов способствует более быстрому образованию налета и зубного камня. В таких случаях тщательная гигиена особенно важна.

Экономия на средствах для ухода за зубами может привести к более серьезным проблемам — как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения финансов. Правильная профилактика — это не расходы, а вложение в здоровье, сообщает "Вести Подмосковья".

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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