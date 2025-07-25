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Миф, которым пугали мужчин, оказался пустышкой

Профессор Воробьев: нет доказательств влияния телефона в кармане на мужскую фертильность
1:11
Здоровье

Телефон в кармане не влияет на репродуктивную функцию мужчин. Об этом в разговоре с Pravda.Ru заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

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По словам специалиста, опасения о вреде, якобы причиняемом мужскому здоровью при ношении мобильного телефона в кармане, не подтверждаются научными данными.

Он отметил, что ему не встречались никакие доказательные исследования, которые подтверждали бы такую связь.

"Никогда не слышал. Кстати, страшные разговоры слышал, но никогда не слышал ни одного доказательного исследования. Очень много на этой теме спекулируют, то 5G чем-то влияет, то еще что-то такое. Всё это полная ерунда", — заявил Воробьев.

Профессор подчеркнул, что, несмотря на популярность этой темы и многочисленные заявления, ему не удалось найти научных подтверждений подобного влияния.

"Я смотрел, естественно. Конечно, пытался найти, потому что тема острая, все говорят: "Влияет". Но не влияет. Никаких научных доказательств нет", — добавил эксперт.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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