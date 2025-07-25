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Почему с клещом шутки плохи: неотложные действия при укусе опасного насекомого

Эпидемиолог объяснила порядок действий при укусе клеща
1:40
Здоровье

Порядок действий при обнаружении простой. Что именно нужно сделать как можно скорее, Pravda.Ru объяснила эпидемиолог Людмила Карань.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Врач советует как можно быстрее вынуть насекомое из тела, чтобы оно не успело "впрыснуть" в организм большое количество опасного вещества. И сразу- в медицинское учреждение. Проверяем клеща.

"Как можно быстрее отвезти, потому что для клещевого энцефалита скорость исследования очень важна. Чем раньше вам дали ответ, и ввели вы иммуноглобулин, хотя у нас считается 96 часов для введения противоклещевого иммуноглобулина, что он эффективен, всё-таки, чем раньше вы ввели, тем эффективность выше", — пояснила эпидемиолог.

Если человек привит против клещевого энцефалита, то беспокоиться не надо, говорит эксперт. Вакцину ещё раз вводить не обязательно.

Если ранка на теле после посещения леса есть, а клеща нет, не факт, что укусило именно это насекомое, шутит доктор.

"Если он предполагает, что укусил клещ, мне непросто ответить на вопрос, что "вот примите 3 дня антибиотик и вот для профилактики клещевого боррелиоза". Ничего другого сказать нельзя. Это неправильно принимать его, потому что это воображение человека, его такое субъективное суждение, что было присасывание клеща, он его не видел, но вот по каким-то причинам он безумно беспокоится на этот вопрос", — отвечает Людмила Карань.

В любом случае, на предмет дальнейших действий лучше посоветоваться с врачом, резюмировала собеседница Pravda.Ru.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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