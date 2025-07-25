Один день — одна активность: как худеть летом без тренировок

Ходьба, велосипед, плавание и подвижные игры — лучшие варианты для снижения веса в летний сезон. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.
Для снижения веса Литовченко порекомендовал отдавать предпочтение естественной физической активности, которая не требует специального оборудования или спортзала.
Он отметил, что главной задачей является не интенсивность нагрузки, а её регулярность.
"Во-первых, стараться больше двигаться, не месте не сидеть, в течение дня стараться ходить. Самое крутое — это ходьба", — подчеркнул Литовченко.
По его словам, оптимальное количество шагов — от 7 до 10 тысяч в день. При этом важно соблюдать умеренность и не стремиться к перегрузкам.
Тренер добавил, что летом особую пользу приносит езда на велосипеде, особенно если заниматься этим хотя бы два-три раза в неделю. Он уточнил, что кататься нужно в комфортном ритме и без фанатизма, но с элементами нагрузки.
Литовченко также посоветовал плавание как универсальный вид физической активности.
"Нагрузки на суставы нет, а прокачивается практически основная часть всех групп мышц, то есть крупных мышц", — добавил специалист.
По его словам, плыть следует медленно и без остановок, меняя стили, чтобы задействовать разные группы мышц.
Кроме того, тренер советует не пренебрегать подвижными играми: волейболом, баскетболом, бадминтоном и настольным теннисом.
Специалист подчеркнул, что для достижения результата важно заниматься регулярно, а не эпизодически.
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