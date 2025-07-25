Что произойдет, если есть больше чайной ложки соли в день

Суточная норма соли не должна превышать одну чайную ложку, иначе возможны отеки и нарушение водного баланса. Об этом Pravda.Ru заявил диетолог, нутрициолог и фитнес-тренер Сергей Серегин.
Серегин объяснил, что соль в целом вредна для организма, и при желании от неё можно полностью отказаться. Он отметил, что соль задерживает воду в тканях, из-за чего возникают отеки и нарушается водный обмен.
По словам специалиста, даже если человек не может отказаться от соли, важно ограничить её употребление.
"Если уж есть, то не больше чайной ложки в сутки, и то желательно морскую, чтобы это была йодированную соль", — добавил диетолог.
Он подчеркнул, что не вся соль одинакова по составу и качеству. Серегин уточнил, что предпочтительнее использовать крупную соль, а не мелкую.
"Мелкая хуже, да. Но это на любителя. Но если вот брать в среднем, то не больше чайной ложки в сутки, конечно", — подчеркнул он.
Диетолог отметил, что указанное количество соли должно распределяться на весь суточный рацион.
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