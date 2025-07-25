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Что произойдет, если есть больше чайной ложки соли в день

Диетолог Серегин назвал безопасную суточную норму потребления соли
1:12
Здоровье

Суточная норма соли не должна превышать одну чайную ложку, иначе возможны отеки и нарушение водного баланса. Об этом Pravda.Ru заявил диетолог, нутрициолог и фитнес-тренер Сергей Серегин.

Соль
Фото: pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Соль

Серегин объяснил, что соль в целом вредна для организма, и при желании от неё можно полностью отказаться. Он отметил, что соль задерживает воду в тканях, из-за чего возникают отеки и нарушается водный обмен.

По словам специалиста, даже если человек не может отказаться от соли, важно ограничить её употребление.

"Если уж есть, то не больше чайной ложки в сутки, и то желательно морскую, чтобы это была йодированную соль", — добавил диетолог.

Он подчеркнул, что не вся соль одинакова по составу и качеству. Серегин уточнил, что предпочтительнее использовать крупную соль, а не мелкую.

"Мелкая хуже, да. Но это на любителя. Но если вот брать в среднем, то не больше чайной ложки в сутки, конечно", — подчеркнул он.

Диетолог отметил, что указанное количество соли должно распределяться на весь суточный рацион.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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