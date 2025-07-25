Опасный сигнал: что значит, если на коже появляются синяки без причины

Иммунолог Ярцева назвала возможные причины появления синяков без травм

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление синяков на теле без очевидных причин может быть связано с нарушением свертываемости крови или другими патологиями. Об этом Pravda.Ru сообщила врач терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Синяк на руке у женщины

По словам специалиста, в первую очередь необходимо уточнить, принимает ли человек препараты, разжижающие кровь.

"Он может их принимать по различным заболеваниям. Например, нарушение ритма у человека, или у него был какой-то тромбоз, и ему прописали препараты, которые разжижают кровь, и они могут давать вот такое более легкое появление синяков или кровоточивость", — пояснила Ярцева.

Если кроворазжижающие препараты исключены, следует обратиться к врачу и пройти базовую диагностику.

"Надо обратиться к доктору и посмотреть свертываемость крови, общий анализ крови сначала посмотреть и свертываемость крови, посмотреть тромбоциты, коагулограмму", — сказала она.

Она подчеркнула, что делать предположения без обследования бессмысленно — даже врачи не ставят диагноз без анализов.

"Это может быть какая-нибудь анемия, какая-нибудь тромбоцитопения, а природа ее какая? Нет, никаких лечений сразу нет", — отметила иммунолог.

Первым специалистом, к которому стоит обратиться при появлении синяков без причины, является терапевт.

"Всегда идите к терапевту в первую очередь — это первое. Потом. Если он увидит, что есть патология в общем анализе крови и при этом в свертываемости, он направит уже к гематологу", — сообщила Ярцева.

Она также упомянула, что постоянные синяки могут быть связаны с хроническими проблемами желудочно-кишечного тракта, в том числе у людей, страдающих от алкоголизма.

Если у пациента наблюдается хроническая язва или острые боли в животе, врач может назначить гастроскопию. В случае выявленной анемии — искать источник кровопотери.

По ее словам, при нарушении свертываемости крови необходимо направление к гематологу и проведение дополнительных исследований, включая генетические.