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Опасный сигнал: что значит, если на коже появляются синяки без причины

Иммунолог Ярцева назвала возможные причины появления синяков без травм
2:11
Здоровье

Появление синяков на теле без очевидных причин может быть связано с нарушением свертываемости крови или другими патологиями. Об этом Pravda.Ru сообщила врач терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

Синяк на руке у женщины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Синяк на руке у женщины

По словам специалиста, в первую очередь необходимо уточнить, принимает ли человек препараты, разжижающие кровь.

"Он может их принимать по различным заболеваниям. Например, нарушение ритма у человека, или у него был какой-то тромбоз, и ему прописали препараты, которые разжижают кровь, и они могут давать вот такое более легкое появление синяков или кровоточивость", — пояснила Ярцева.

Если кроворазжижающие препараты исключены, следует обратиться к врачу и пройти базовую диагностику.

"Надо обратиться к доктору и посмотреть свертываемость крови, общий анализ крови сначала посмотреть и свертываемость крови, посмотреть тромбоциты, коагулограмму", — сказала она.

Она подчеркнула, что делать предположения без обследования бессмысленно — даже врачи не ставят диагноз без анализов.

"Это может быть какая-нибудь анемия, какая-нибудь тромбоцитопения, а природа ее какая? Нет, никаких лечений сразу нет", — отметила иммунолог.

Первым специалистом, к которому стоит обратиться при появлении синяков без причины, является терапевт.

"Всегда идите к терапевту в первую очередь — это первое. Потом. Если он увидит, что есть патология в общем анализе крови и при этом в свертываемости, он направит уже к гематологу", — сообщила Ярцева.

Она также упомянула, что постоянные синяки могут быть связаны с хроническими проблемами желудочно-кишечного тракта, в том числе у людей, страдающих от алкоголизма.

Если у пациента наблюдается хроническая язва или острые боли в животе, врач может назначить гастроскопию. В случае выявленной анемии — искать источник кровопотери.

По ее словам, при нарушении свертываемости крови необходимо направление к гематологу и проведение дополнительных исследований, включая генетические.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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