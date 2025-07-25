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Что съесть перед тренировкой, чтобы мышцы горели, а усталость исчезала? 5 лучших вариантов

Врачи советуют перекусывать за 2 часа до тренировки — вот подходящие продукты
2:08
Здоровье » Красота

Перед тренировкой важно обеспечить организм нужной энергией, чтобы результат от занятий был максимальным. Идеальный перекус перед тренировкой помогает поддерживать мышцы в тонусе, дает необходимую энергию для активных упражнений и помогает избежать усталости.

Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей

Когда лучше перекусить перед тренировкой

Лучший вариант — поесть за 2-3 часа до тренировки, но если голод появляется за 1-1,5 часа, можно выбрать лёгкий перекус, который быстро усваивается. Такой подход не перегрузит желудок, но даст вам необходимую энергию для тренировки.

5 лучших перекусов перед тренировкой

Миндаль

Этот орех богат растительным белком, витаминами и минералами, такими как магний и калий. Они способствуют восстановлению мышц, помогают предотвратить повреждения клеток и поддерживают энергетический уровень во время тренировки. Главное — съедать миндаль в умеренных количествах и тщательно пережёвывать.

Бананы

Отличный источник быстрых углеводов. Они содержат калий и магний, которые поддерживают мышцы и предотвращают спазмы. Бананы надолго сохраняют чувство сытости, а также обеспечивают необходимую энергию для тренировки.

Творог

Белковый перекус, который помогает восстановлению мышц. Творог содержит мало жиров и калорий, но много белка. Он идеально подходит для последнего перекуса перед тренировкой, особенно если добавить мед или фрукты для дополнительной энергии.

Рисовые лепешки и тосты

Эти продукты дают быстрые углеводы, которые быстро усваиваются. Хотя они не содержат большого количества питательных веществ, они являются отличным источником энергии в последнюю минуту перед тренировкой.

Сухофрукты

Сухофрукты, такие как изюм или курага, обеспечивают быстрые углеводы, витамины и минералы, которые поддержат уровень энергии и выносливости во время тренировки. Лёгкий перекус, который не перегрузит пищеварение.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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