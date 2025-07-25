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Кофеин снова удивил: как завтрак перечеркнул эффект даже самой крепкой чашки

Миф о кофеине развенчан: участники с высоким уровнем кофеина ели столько же, сколько без него
1:52
Здоровье

Кофеин давно считается "помощником" в борьбе с лишним весом. Многие уверены: он подавляет аппетит, ускоряет метаболизм и помогает есть меньше.

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

Почему кофе не поможет сбросить вес

Но новое исследование, опубликованное в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, показывает: этот эффект сильно переоценён.

Что именно изучали

В эксперименте участвовали 50 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Каждую неделю в течение трёх недель они приходили в лабораторию и получали напиток с разным содержанием кофеина:

— без кофеина,
— с умеренной дозой (примерно 113 мл кофе),
— с высокой дозой (примерно 226 мл кофе).

Никто не знал, какой именно напиток ему достался. Через полчаса после приёма добровольцы завтракали за шведским столом и отмечали свои ощущения в онлайн-дневнике.

Что получилось в итоге

Только те, кто выпил напиток с умеренным содержанием кофеина, съели чуть меньше — примерно на 10 %: 650 ккал против 721 после напитка без кофеина и 715 после напитка с высокой дозой. Но при этом никто из участников не отметил снижения чувства голода.

Даже в течение дня за пределами лаборатории рацион испытуемых оставался прежним. Масса тела и индекс массы тела никак не влияли на количество съеденного или реакцию на кофеин.

Почему это важно

Идея, что кофе поможет сбросить вес за счёт подавления аппетита, не подтверждается на практике. Умеренные дозы могут немного уменьшить потребление калорий, но в долгосрочной перспективе на вес это практически не влияет.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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