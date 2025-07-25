Мозг сдаёт позиции молча — но его можно защитить всего тремя привычками

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Питание, витамины и спорт снижают риск болезни Альцгеймера — исследования
1:44
Здоровье

Наука пока не предложила надёжного лекарства от деменции и болезни Альцгеймера, но это не повод опускать руки. Исследования показывают: изменить образ жизни — значит реально повлиять на здоровье мозга.

внучка с бабушкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
внучка с бабушкой

Как снизить риск деменции без лекарств

Вот три направления, с которых стоит начать, если вы хотите сохранить ясность ума на долгие годы.

1. Питание — топливо для мозга

Один из главных факторов — еда. Рационы, богатые углеводами, повышают риск деменции почти вдвое. А вот питание с акцентом на жиры, наоборот, снижает его почти наполовину. Всё дело в стабильности уровня сахара в крови — резкие скачки вредят мозгу. Основу рациона лучше строить на полезных жирах, белке и клетчатке. Это поможет сохранить и бодрость тела, и ясность мысли.

2. Витамины — не пустяк

Некоторые вещества крайне трудно получить в нужном количестве только из еды. Один из главных игроков — витамин D. Его нехватка напрямую связана с риском когнитивных нарушений. Также важны витамины группы B (особенно B6, B9, B12) и омега-кислоты, которые поддерживают работу нервной системы. Иногда простая добавка в рацион может сыграть большую роль.

3. Движение — жизнь для нейронов

Даже лёгкая, но регулярная физическая активность влияет на мозговое кровообращение. Прогулки, плавание, велосипед, упражнения на выносливость — всё это помогает мозгу работать лучше и стареть медленнее. Главное — регулярность, а не марафоны.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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