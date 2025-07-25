Препарат против прыщей может лишить вас семьи — особенно если не прочитать это вовремя

Красивое лицо может стоить слишком дорого — иногда даже здоровья будущего ребёнка. Как сообщает tmn.aif.ru, препараты против акне, содержащие ретиноиды, особенно изотретиноин, опасны для беременных. Их воздействие на плод доказано: они могут спровоцировать тяжёлые пороки развития или выкидыш.
Речь идёт не только о таблетках — даже кремы и сыворотки с ретиноидами лучше исключить из ухода во время беременности и при её планировании.
Что говорят врачи
По словам косметолога Эвелины Малышко, любые ретиноиды — как наружные, так и системные — при беременности под запретом. Женщине на приёме сразу должно быть сказано: во время лечения нельзя беременеть, а если такое произошло — немедленно сообщить врачу. Есть безопасные схемы ухода, которые можно соблюдать вплоть до окончания грудного вскармливания.
Что может произойти с ребёнком
Изотретиноин разрушает не только угревую сыпь, но и здоровье плода. У таких детей часто диагностируют патологии сердца, нервной системы и костей. Даже если беременность заканчивается рождением живого ребёнка — это редкость, и не всегда он будет жить без медицинской поддержки. Психиатр Антон Шестаков в своей практике встречал как детей с лёгкими нарушениями, так и тех, кому постоянно нужна помощь врачей и психологов.
Влияет не только на женщин
Хотя основной фокус — на женщинах, есть данные, что ретиноиды могут ухудшать качество спермы у мужчин. Изменения, вызванные препаратом, потенциально могут передаваться потомству. Это направление всё ещё изучается, но поводов для осторожности уже достаточно.
Побочные эффекты — не только для плода
Ретиноиды могут вызывать и другие серьёзные проблемы: подавленное настроение, суицидальные мысли, боли в мышцах, сухость кожи и слизистых, нарушения работы печени и повышение холестерина. Речь идёт не только о системных препаратах, но и об уходовых средствах с ретинолом и его производными.
Выводятся медленно
Даже после окончания приёма ретиноидов стоит подождать около месяца перед планированием беременности — организму нужно время, чтобы избавиться от вещества. Лучше полностью исключить из ухода всё, что содержит ретиноевую кислоту: изотретиноин, адапален, третиноин, ретинол и его производные. Безопасными считаются только ретинил пальмитат и ретинил линолеат — их молекулы слишком велики, чтобы попасть в кровь.
Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.
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