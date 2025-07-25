Препарат против прыщей может лишить вас семьи — особенно если не прочитать это вовремя

Изотретиноин вызывает тяжёлые патологии у новорождённых — предупреждение врачей

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красивое лицо может стоить слишком дорого — иногда даже здоровья будущего ребёнка. Как сообщает tmn.aif.ru, препараты против акне, содержащие ретиноиды, особенно изотретиноин, опасны для беременных. Их воздействие на плод доказано: они могут спровоцировать тяжёлые пороки развития или выкидыш.

Фото: https://media.zenfs.com/en/kansas_city_star_mcclatchy_articles_677/afcda1415b3b705aaa5ccf4aee1d8bd4 Беременная женщина

Чем опасны средства от акне во время беременности

Речь идёт не только о таблетках — даже кремы и сыворотки с ретиноидами лучше исключить из ухода во время беременности и при её планировании.

Что говорят врачи

По словам косметолога Эвелины Малышко, любые ретиноиды — как наружные, так и системные — при беременности под запретом. Женщине на приёме сразу должно быть сказано: во время лечения нельзя беременеть, а если такое произошло — немедленно сообщить врачу. Есть безопасные схемы ухода, которые можно соблюдать вплоть до окончания грудного вскармливания.

Что может произойти с ребёнком

Изотретиноин разрушает не только угревую сыпь, но и здоровье плода. У таких детей часто диагностируют патологии сердца, нервной системы и костей. Даже если беременность заканчивается рождением живого ребёнка — это редкость, и не всегда он будет жить без медицинской поддержки. Психиатр Антон Шестаков в своей практике встречал как детей с лёгкими нарушениями, так и тех, кому постоянно нужна помощь врачей и психологов.

Влияет не только на женщин

Хотя основной фокус — на женщинах, есть данные, что ретиноиды могут ухудшать качество спермы у мужчин. Изменения, вызванные препаратом, потенциально могут передаваться потомству. Это направление всё ещё изучается, но поводов для осторожности уже достаточно.

Побочные эффекты — не только для плода

Ретиноиды могут вызывать и другие серьёзные проблемы: подавленное настроение, суицидальные мысли, боли в мышцах, сухость кожи и слизистых, нарушения работы печени и повышение холестерина. Речь идёт не только о системных препаратах, но и об уходовых средствах с ретинолом и его производными.

Выводятся медленно

Даже после окончания приёма ретиноидов стоит подождать около месяца перед планированием беременности — организму нужно время, чтобы избавиться от вещества. Лучше полностью исключить из ухода всё, что содержит ретиноевую кислоту: изотретиноин, адапален, третиноин, ретинол и его производные. Безопасными считаются только ретинил пальмитат и ретинил линолеат — их молекулы слишком велики, чтобы попасть в кровь.

Уточнения

Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

