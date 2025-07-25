Скрытая угроза в тёплой воде: почему купание этим летом может обернуться больничной койкой

Роспотребнадзор: риск заражения бактериями Vibrio в России остаётся низким и сезонным

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повод для обсуждения дала статья в турецкой газете Milliyet. Один из врачей больницы Florence Nightingale в Стамбуле предупредил отдыхающих: у турецких берегов были обнаружены следы опасных бактерий рода Vibrio.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бактерии

Морская бактерия, которая может подстерегать и в российских водах

Эти микробы могут вызывать холеру и другие серьёзные расстройства пищеварения. Речь идёт о воде в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях — данные о находках подтвердили местные исследователи.

А что у нас

Роспотребнадзор уже прокомментировал ситуацию. Там подчёркивают, что подобные случаи в России — редкость и, как правило, сезонные. Но, по словам биофизика Дениса Кузьмина из МФТИ, подобные бактерии встречаются и на юге России, особенно в тёплых солоноватых водоёмах, где температура воды превышает 15 °C. Это касается, например, районов, где смешиваются морская и пресная вода.

Почему проблема становится актуальной

Изменения климата расширяют зону обитания этих бактерий — они всё чаще появляются там, где раньше не фиксировались. Даже Средиземное море уже стало для них комфортной средой.

Как можно заразиться

Некоторые виды Vibrio вызывают острые кишечные инфекции: высокая температура, диарея и рвота — типичные симптомы. Основные пути заражения — это употребление в пищу сырых или плохо приготовленных морепродуктов: устриц, мидий, креветок, крабов. Также существует риск при контакте заражённой воды с открытыми ранами.

Уточнения

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

