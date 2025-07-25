Не тратьте деньги: что на самом деле нужно для идеального состояния зубов — всего три шага

Для поддержания здоровья полости рта одного лишь использования зубной щетки и пасты недостаточно. Главная причина кариеса и заболеваний десен кроется в остатках пищи, которые застревают между зубами и в десневых карманах. Поэтому важно не только чистить зубы, но и регулярно использовать дополнительные средства гигиены, чтобы минимизировать риски.
Чистить зубы нужно дважды в день: утром, сразу после подъема, и перед сном. Ученые спорят, когда именно лучше чистить зубы утром — до или после завтрака. Однако, лучше чистить их сразу после пробуждения. Это необходимо, потому что за ночь в ротовой полости размножаются микробы, которые могут попасть в желудочно-кишечный тракт и вызвать воспаление.
После завтрака стоит прополоскать рот, использовать флосс для вычищения остатков пищи между зубами, а уж затем ждать следующего приема пищи. После обеда пасту не обязательно использовать, если щетки нет с собой — можно прибегнуть к флоссу или жевательной резинке без сахара. Вечером, после гигиенических процедур, уже не следует есть.
Существует множество видов зубных паст и щеток, и лучше, чтобы их подбирал врач. Пасты с антибактериальным компонентом теряют свою эффективность со временем, поскольку микробы привыкают к ним. Поэтому важно чередовать пасты от разных производителей, желательно каждые две недели.
Зубная нить (флосс) помогает вычищать места между зубами, где щетка не справляется. Важно помнить, что сила сжатия челюстей у здорового человека может достигать 400 килограмм на квадратный сантиметр, что способствует тому, что пища застревает в этих промежутках и может привести к кариесу или гингивиту. Использование флосса помогает избежать этих проблем.
Ополаскиватель, хотя и является дополнительным средством гигиены, не всегда необходим. Лучше, чтобы его подбором занимался врач, так как все зависит от состояния ротовой полости. У некоторых людей нет проблем с биоценозом и флорой полости рта, а значит, ополаскиватель можно не использовать. Однако, если у человека имеются проблемы с дыханием или воспалениями десен, его использование будет полезно.
К вспомогательным средствам относятся ершики и ирригаторы. Эти инструменты помогают очищать места, куда не добирается щетка и флосс. Они могут быть полезны, например, для людей с мостовидными протезами. Для всех остальных, у кого нет таких проблем, они не обязательны. Также полезными считаются жевательные резинки без сахара, которые можно использовать в перерывах между приемами пищи.
Главное, что нужно для поддержания здоровья полости рта — это удалять остатки пищи, особенно перед сном, когда естественная очистка зубов не происходит. Именно это помогает избежать кариеса и заболеваний десен, сообщает Общественная Служба Новостей.
Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения.
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