Не тратьте деньги: что на самом деле нужно для идеального состояния зубов — всего три шага

Стоматолог рекомендует: как правильно выбрать средства для гигиены полости рта

3:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания здоровья полости рта одного лишь использования зубной щетки и пасты недостаточно. Главная причина кариеса и заболеваний десен кроется в остатках пищи, которые застревают между зубами и в десневых карманах. Поэтому важно не только чистить зубы, но и регулярно использовать дополнительные средства гигиены, чтобы минимизировать риски.

Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка зубов

Режим чистки зубов

Чистить зубы нужно дважды в день: утром, сразу после подъема, и перед сном. Ученые спорят, когда именно лучше чистить зубы утром — до или после завтрака. Однако, лучше чистить их сразу после пробуждения. Это необходимо, потому что за ночь в ротовой полости размножаются микробы, которые могут попасть в желудочно-кишечный тракт и вызвать воспаление.

После завтрака стоит прополоскать рот, использовать флосс для вычищения остатков пищи между зубами, а уж затем ждать следующего приема пищи. После обеда пасту не обязательно использовать, если щетки нет с собой — можно прибегнуть к флоссу или жевательной резинке без сахара. Вечером, после гигиенических процедур, уже не следует есть.

Что нужно знать о пастах и щетках

Существует множество видов зубных паст и щеток, и лучше, чтобы их подбирал врач. Пасты с антибактериальным компонентом теряют свою эффективность со временем, поскольку микробы привыкают к ним. Поэтому важно чередовать пасты от разных производителей, желательно каждые две недели.

Зачем нужен флосс

Зубная нить (флосс) помогает вычищать места между зубами, где щетка не справляется. Важно помнить, что сила сжатия челюстей у здорового человека может достигать 400 килограмм на квадратный сантиметр, что способствует тому, что пища застревает в этих промежутках и может привести к кариесу или гингивиту. Использование флосса помогает избежать этих проблем.

Ополаскиватель — не обязательный, но желательный

Ополаскиватель, хотя и является дополнительным средством гигиены, не всегда необходим. Лучше, чтобы его подбором занимался врач, так как все зависит от состояния ротовой полости. У некоторых людей нет проблем с биоценозом и флорой полости рта, а значит, ополаскиватель можно не использовать. Однако, если у человека имеются проблемы с дыханием или воспалениями десен, его использование будет полезно.

Дополнительные средства гигиены

К вспомогательным средствам относятся ершики и ирригаторы. Эти инструменты помогают очищать места, куда не добирается щетка и флосс. Они могут быть полезны, например, для людей с мостовидными протезами. Для всех остальных, у кого нет таких проблем, они не обязательны. Также полезными считаются жевательные резинки без сахара, которые можно использовать в перерывах между приемами пищи.

Главное правило — чистить зубы от остатков пищи

Главное, что нужно для поддержания здоровья полости рта — это удалять остатки пищи, особенно перед сном, когда естественная очистка зубов не происходит. Именно это помогает избежать кариеса и заболеваний десен, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения.

