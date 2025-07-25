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Вы не видите этих угроз, но они уже внутри: разрушительные последствия диабета — шаги для контроля

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2:00
Здоровье

Сахарный диабет — это не только повышенный уровень сахара в крови, но и серьёзная угроза для всего организма. Особенно опасны его последствия для сердца и почек. При диабете кровь, содержащая сахар, омывает все органы и ткани, что приводит к разрушительным последствиям — вплоть до поражения мозга.

Сахарный диабет
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сахарный диабет

Симптомы диабета, на которые стоит обратить внимание

Как правило, диабет не проявляется ярко выраженными симптомами, но иногда подает сигналы, на которые не стоит закрывать глаза. Если вы замечаете такие симптомы, как постоянная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание (в том числе ночью), кожный зуд, слабость, а также неожиданное затуманенное или размытое зрение, то это повод сдать анализы. Крайне важно регулярно проводить анализ крови на глюкозу натощак, делать пероральный глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы и анализ на гликированный гемоглобин.

Органы под угрозой

Сосуды сетчатки глаз — одно из самых слабых мест при диабете. При заболевании они могут "разрастаться", приводя к кровоизлияниям, отслойке сетчатки и, в конечном итоге, слепоте.

Почки также оказываются под угрозой. Они перестают эффективно работать под воздействием высоких уровней сахара, холестерина и давления. Эти фильтры, очищающие кровь от вредных веществ, могут не справляться с нагрузкой и со временем выходят из строя. В некоторых случаях восстановить их функцию становится невозможно.

Особое внимание нужно уделить сердечно-сосудистым заболеваниям, которые развиваются на фоне диабета. Риск инфаркта, инсульта и тромбоза при диабете значительно увеличивается. Чтобы избежать этих осложнений, необходимо тщательно контролировать уровень сахара, холестерина и давление в организме, сообщает "Царьград".

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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