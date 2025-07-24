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Новый вирус уже рядом: неужели он опаснее, чем кажется — легкие симптомы, но серьезные последствия:

В России зарегистрированы случаи заражения новым штаммом COVID-19
1:06
Здоровье

На данный момент в Нижегородской области случаев заражения новым штаммом COVID-19 "Стратус" не зафиксировано, но информация о его распространении вызывает обеспокоенность.

вирус
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вирус

Особенности штамма и его симптомы

Штамм "Стратус" схож с "Омикрон", однако отличается более высокой заразностью. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, но осиплость голоса — один из его характерных симптомов.

Несмотря на легкое течение у большинства пациентов, "Стратус" может быть опасен для людей с ослабленным иммунитетом, представляя угрозу для их здоровья.

Штамм "Стратус" уже был выявлен в ряде российских регионов, включая Москву, Магаданскую, Волгоградскую и Смоленскую области, что подтверждает его широкое распространение.

Прогнозы

С учетом высокой заразности штамма, существует вероятность его появления в ближайшее время. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям здравоохранительных органов сообщает newsnn.ru.

Уточнения

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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