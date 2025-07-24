Постоянно раздражает всё вокруг? Вот что происходит с мозгом

Раздражительность часто становится реакцией организма на перегрузку, стресс или физиологический сбой. Об этом Pravda.Ru заявила нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова.
По словам эксперта, если человек внезапно стал раздражительным, в первую очередь необходимо исключить физиологические причины.
"Очевидно, что если вдруг человек стал раздраженным, сначала надо сдать анализ крови, проверить всю соматику", — пояснила Колобова.
Она отметила, что в случае отсутствия нарушений со стороны эндокринной системы и других соматических факторов, следует искать причину в перегрузке нервной системы.
"Если мы установили, что это не гормональный сбой, не щитовидка, не какие-то прыжки кортизола, то, соответственно, мы идем к неврологу, психотерапевту и уже ищем причины такой раздражительности", — сказала нейропсихолог.
Колобова подчеркнула, что в некоторых случаях стоит обращаться к клиническому психологу, особенно если обычный психолог не может комплексно подойти к проблеме.
"Психолог — он тоже может с этим работать. Вопрос, насколько комплексно он может проанализировать причины раздражительности у человека", — отметила специалист.
Она объяснила, что раздражительность может быть реакцией мозга на перегрузку, фрустрацию, лишение сна, голод или другие внешние и внутренние раздражители.
Колобова посоветовала обязательно обратиться к врачу, если раздражительность длится несколько недель и сопровождается бессонницей, апатией или паническими атаками.
"Если ваше состояние длится несколько недель без очевидных причин — идем к врачу", — подчеркнула эксперт.
В качестве экстренной помощи при вспышках раздражения она рекомендует использовать холодную воду для охлаждения тела.
"Взяли, пошли намочили платочек, тряпочку, положили на загривок, руки в холодную воду опустили", — посоветовала Колобова.
"Холодная вода сделает дело быстрее, чем тот же глицин", — отметила она.
Нейропсихолог советует пересмотреть режим сна, снизить количество информационного шума и при необходимости взять день отдыха.
"Мы не понимаем, насколько мы устали. И не умеем, к сожалению, отдыхать", — заключила Колобова.
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