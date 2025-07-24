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Постоянно раздражает всё вокруг? Вот что происходит с мозгом

Психолог раскрыла физиологические и психологические причины раздражения
2:26
Здоровье

Раздражительность часто становится реакцией организма на перегрузку, стресс или физиологический сбой. Об этом Pravda.Ru заявила нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова.

Гнев
Фото: Openverse by vyassaurabh411, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Гнев

По словам эксперта, если человек внезапно стал раздражительным, в первую очередь необходимо исключить физиологические причины.

"Очевидно, что если вдруг человек стал раздраженным, сначала надо сдать анализ крови, проверить всю соматику", — пояснила Колобова.

Она отметила, что в случае отсутствия нарушений со стороны эндокринной системы и других соматических факторов, следует искать причину в перегрузке нервной системы.

"Если мы установили, что это не гормональный сбой, не щитовидка, не какие-то прыжки кортизола, то, соответственно, мы идем к неврологу, психотерапевту и уже ищем причины такой раздражительности", — сказала нейропсихолог.

Колобова подчеркнула, что в некоторых случаях стоит обращаться к клиническому психологу, особенно если обычный психолог не может комплексно подойти к проблеме.

"Психолог — он тоже может с этим работать. Вопрос, насколько комплексно он может проанализировать причины раздражительности у человека", — отметила специалист.

Она объяснила, что раздражительность может быть реакцией мозга на перегрузку, фрустрацию, лишение сна, голод или другие внешние и внутренние раздражители.

Колобова посоветовала обязательно обратиться к врачу, если раздражительность длится несколько недель и сопровождается бессонницей, апатией или паническими атаками.

"Если ваше состояние длится несколько недель без очевидных причин — идем к врачу", — подчеркнула эксперт.

В качестве экстренной помощи при вспышках раздражения она рекомендует использовать холодную воду для охлаждения тела.

"Взяли, пошли намочили платочек, тряпочку, положили на загривок, руки в холодную воду опустили", — посоветовала Колобова.

"Холодная вода сделает дело быстрее, чем тот же глицин", — отметила она.

Нейропсихолог советует пересмотреть режим сна, снизить количество информационного шума и при необходимости взять день отдыха.

"Мы не понимаем, насколько мы устали. И не умеем, к сожалению, отдыхать", — заключила Колобова.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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