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Что скрывается за выпадением волос: эксперт раскрыла главные причины

Трихолог Сюракшина раскрыла главные причины выпадения волос
1:46
Здоровье

Трихолог, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина в беседе с Pravda. Ru дала советы по решению проблемы выпадения волос.

Лысеющий мужчина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Лысеющий мужчина

Сначала определяем причину алопеции, так по-научному называется облысение волосистой части головы. Не сами, конечно, а с помощью, специалиста.

"Оно бывает диффузное, бывает андрогенное, бывает очаговая алопеция. А если она очаговая, то это, как правило, аутоиммунное, то есть иммунная система. Это может быть стресс. Либо состояние иммунной системы поменялось и всё. Если это диффузное, соответственно, может быть на фоне анемии, недостаток микро- и макроэлементов, также стресс, никуда не денешься от него, плюс может быть наследственный фактор", — вот эти моменты, по мнению доктора, и предстоит выяснить медикам.

Если причина в уровне мужских гормонов, выясняем дальше, подсказывает трихолог.

"Нужно смотреть уровень тестостерона, дигидротестостерона и тогда уже конечно заниматься именно гормонами конкретно", — добавила собеседница Pravda.Ru.

Не нужно самовыяснять причин такого неприятного явления, как выпадение волос. И самолечение тоже не практикуйте, добавляет Елена Сюракшина. Сначала- консультация специалиста, потом- трата денег на "чудо-витаминки".

"Нечего терять время на какие-то витамины, которые фармацевты нам продают в аптеке, потому что это может совсем не помочь, а денег оно стоит прилично. Поэтому лучше сдать анализы, пойти к врачу, уже профильному специалисту, и понять что, где и как", — резюмировала эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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