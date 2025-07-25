Что скрывается за выпадением волос: эксперт раскрыла главные причины

Трихолог, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина в беседе с Pravda. Ru дала советы по решению проблемы выпадения волос.
Сначала определяем причину алопеции, так по-научному называется облысение волосистой части головы. Не сами, конечно, а с помощью, специалиста.
"Оно бывает диффузное, бывает андрогенное, бывает очаговая алопеция. А если она очаговая, то это, как правило, аутоиммунное, то есть иммунная система. Это может быть стресс. Либо состояние иммунной системы поменялось и всё. Если это диффузное, соответственно, может быть на фоне анемии, недостаток микро- и макроэлементов, также стресс, никуда не денешься от него, плюс может быть наследственный фактор", — вот эти моменты, по мнению доктора, и предстоит выяснить медикам.
Если причина в уровне мужских гормонов, выясняем дальше, подсказывает трихолог.
"Нужно смотреть уровень тестостерона, дигидротестостерона и тогда уже конечно заниматься именно гормонами конкретно", — добавила собеседница Pravda.Ru.
Не нужно самовыяснять причин такого неприятного явления, как выпадение волос. И самолечение тоже не практикуйте, добавляет Елена Сюракшина. Сначала- консультация специалиста, потом- трата денег на "чудо-витаминки".
"Нечего терять время на какие-то витамины, которые фармацевты нам продают в аптеке, потому что это может совсем не помочь, а денег оно стоит прилично. Поэтому лучше сдать анализы, пойти к врачу, уже профильному специалисту, и понять что, где и как", — резюмировала эксперт.
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