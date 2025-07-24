Как избавиться от бессонницы в пожилом возрасте: важные советы от специалиста

Бессонница у пожилых людей может быть симптомом деменции, предупреждает специалист

3:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом многие пожилые люди сталкиваются с проблемами со сном, и бессонница становится частым спутником. Пробуждения ночью, трудности с засыпанием, чувство усталости и разбитости на утро — эти проблемы актуальны для большого числа людей старше 65 лет. Как же с этим бороться? Ответы на этот вопрос дает специалист.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пожилой мужчина спит на боку

Почему возникает бессонница у пожилых людей

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 25% мужчин и 50% женщин старше 65 лет испытывают проблемы с сном. Основными причинами бессонницы являются:

Хронические заболевания : пожилые люди часто страдают от болевых синдромов, связанных с различными заболеваниями (артрит, диабет, болезни сердца), что нарушает нормальный сон.

: пожилые люди часто страдают от болевых синдромов, связанных с различными заболеваниями (артрит, диабет, болезни сердца), что нарушает нормальный сон. Стресс и тревога : чувство одиночества, тревога по поводу здоровья или финансов могут вызывать бессонницу.

: чувство одиночества, тревога по поводу здоровья или финансов могут вызывать бессонницу. Дефицит мелатонина : с возрастом выработка этого гормона, который регулирует циклы сна, уменьшается.

: с возрастом выработка этого гормона, который регулирует циклы сна, уменьшается. Нарушение сна как симптом деменции: бессонница может быть одним из первых признаков ухудшения когнитивных функций, таких как деменция.

Как победить бессонницу

Как советует фельдшер и управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы" Наталья Балан, для того чтобы победить бессонницу, важно следовать нескольким простым рекомендациям:

Пройти обследование

Чтобы эффективно лечить бессонницу, важно понять, что является её причиной. В некоторых случаях бессонница может быть симптомом более серьезных заболеваний, и необходимо пройти обследование для выявления первопричины.

Следить за питанием

Питание играет большую роль в качестве сна. Важно отказаться от тяжелой пищи перед сном, а также снизить потребление кофеина. Наталья Балан советует предпочитать травяные чаи, которые помогут расслабиться.

"Сокращение потребления кофеина в течение дня поможет улучшить засыпание", — добавляет она.

Физическая активность

Важно регулярно заниматься физической активностью, но без перегрузок. Прогулки на свежем воздухе или легкие упражнения помогут улучшить сон и общее самочувствие. Балан подчеркивает, что умеренная физическая активность может значительно улучшить качество сна.

Комфортные условия для сна

Очень важно создать оптимальные условия для сна: комфортная температура в комнате, темнота и тишина. Это поможет организму расслабиться и подготовиться ко сну.

Расслабляющие процедуры

Наталья Балан рекомендует теплую ванну с морской солью или ароматическими маслами, которые способствуют расслаблению. Однако, этот способ не подойдет людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Снотворные средства

"Снотворные препараты следует использовать только по назначению врача", — предупреждает эксперт.

Она также отмечает важность соблюдения правильной дозировки, чтобы избежать побочных эффектов. Снотворные следует использовать в крайних случаях.

Проблемы со сном в пожилом возрасте — не редкость, но их можно победить, если подойти к решению проблемы комплексно. Своевременное обращение за медицинской помощью, правильное питание, умеренная физическая активность и создание комфортных условий для сна помогут наладить цикл сна и пробуждения, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

