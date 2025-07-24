Как избавиться от бессонницы в пожилом возрасте: важные советы от специалиста

С возрастом многие пожилые люди сталкиваются с проблемами со сном, и бессонница становится частым спутником. Пробуждения ночью, трудности с засыпанием, чувство усталости и разбитости на утро — эти проблемы актуальны для большого числа людей старше 65 лет. Как же с этим бороться? Ответы на этот вопрос дает специалист.
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Пожилой мужчина спит на боку
Почему возникает бессонница у пожилых людей
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 25% мужчин и 50% женщин старше 65 лет испытывают проблемы с сном. Основными причинами бессонницы являются:
Хронические заболевания: пожилые люди часто страдают от болевых синдромов, связанных с различными заболеваниями (артрит, диабет, болезни сердца), что нарушает нормальный сон.
Стресс и тревога: чувство одиночества, тревога по поводу здоровья или финансов могут вызывать бессонницу.
Дефицит мелатонина: с возрастом выработка этого гормона, который регулирует циклы сна, уменьшается.
Нарушение сна как симптом деменции: бессонница может быть одним из первых признаков ухудшения когнитивных функций, таких как деменция.
Как победить бессонницу
Как советует фельдшер и управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы" Наталья Балан, для того чтобы победить бессонницу, важно следовать нескольким простым рекомендациям:
Пройти обследование
Чтобы эффективно лечить бессонницу, важно понять, что является её причиной. В некоторых случаях бессонница может быть симптомом более серьезных заболеваний, и необходимо пройти обследование для выявления первопричины.
Следить за питанием
Питание играет большую роль в качестве сна. Важно отказаться от тяжелой пищи перед сном, а также снизить потребление кофеина. Наталья Балан советует предпочитать травяные чаи, которые помогут расслабиться.
"Сокращение потребления кофеина в течение дня поможет улучшить засыпание", — добавляет она.
Физическая активность
Важно регулярно заниматься физической активностью, но без перегрузок. Прогулки на свежем воздухе или легкие упражнения помогут улучшить сон и общее самочувствие. Балан подчеркивает, что умеренная физическая активность может значительно улучшить качество сна.
Комфортные условия для сна
Очень важно создать оптимальные условия для сна: комфортная температура в комнате, темнота и тишина. Это поможет организму расслабиться и подготовиться ко сну.
Расслабляющие процедуры
Наталья Балан рекомендует теплую ванну с морской солью или ароматическими маслами, которые способствуют расслаблению. Однако, этот способ не подойдет людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.
Снотворные средства
"Снотворные препараты следует использовать только по назначению врача", — предупреждает эксперт.
Она также отмечает важность соблюдения правильной дозировки, чтобы избежать побочных эффектов. Снотворные следует использовать в крайних случаях.
Проблемы со сном в пожилом возрасте — не редкость, но их можно победить, если подойти к решению проблемы комплексно. Своевременное обращение за медицинской помощью, правильное питание, умеренная физическая активность и создание комфортных условий для сна помогут наладить цикл сна и пробуждения, сообщают "Вести Подмосковья".
Уточнения
Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.