Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заключительная смена в уборке — ключ к чистому дому с минимальными усилиями
Малосольные огурцы с чесноком и зеленью готовятся в микроволновке за 18 минут
Цены на автомобили Lada в 2025 году: что изменилось для Granta, Vesta, Largus и других моделей
Ларисе Долиной предстоит снова бороться за свою квартиру
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы

Укус в руку — инфаркт в сердце: цепочка симптомов, которая шокировала врачей

Укус шмеля привёл к спазму сосудов и инфаркту — случай в Башкирии
1:30
Здоровье

Женщину из Башкирии укусил шмель — и сначала всё выглядело как типичная аллергическая реакция.

солодка щетинистая
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycyrrhiza_echinata_2015-07-28_5347.JPG?uselang=ru by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
солодка щетинистая

Как аллергия на шмеля привела к инфаркту у 32-летней женщины

Отёк век, сыпь, затруднённое дыхание. Но спустя всего четыре часа боль в груди сигнализировала: ситуация выходит из-под контроля.

Инфаркт после укуса

Врачи районной больницы сразу же заподозрили инфаркт — ЭКГ показала серьёзные изменения. Женщину экстренно перевезли в Уфу, где в Республиканской клинической больнице имени Куватова диагностировали поражение миокарда. Уровень сердечных ферментов был выше нормы почти в 2000 раз. Медики выявили очаговое повреждение в нижней стенке сердца.

Срочная операция и редкий диагноз

Кардиохирурги провели чрескожную тромбоаспирацию — операцию по удалению тромба. Боли в груди ушли, состояние стабилизировалось, и вскоре пациентку выписали домой. Но причина поражения сердца оказалась нетипичной: редкий синдром Коуниса.

Что такое синдром Коуниса

Это особая форма ишемии, возникающая на фоне тяжёлой аллергической реакции. При этом в организме резко возрастает уровень ацетилхолина, что вызывает спазм коронарных сосудов и приводит к инфаркту. Случай редкий, но опасный — и требует немедленного вмешательства.

Уточнения

Инфа́ркт - омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека
Politico: администрация Зеленского ослабляет институты власти и подавляет оппозицию
Белоруссия становится одним из главных туристических направлений 2025 года — рост продаж на 30%
Наносите увлажняющий крем на влажную кожу для максимального эффекта
Российские ученые раскрыли роль гена NR1D1 в адаптации к условиям Арктики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.