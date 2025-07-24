Укус в руку — инфаркт в сердце: цепочка симптомов, которая шокировала врачей

Укус шмеля привёл к спазму сосудов и инфаркту — случай в Башкирии

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщину из Башкирии укусил шмель — и сначала всё выглядело как типичная аллергическая реакция.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycyrrhiza_echinata_2015-07-28_5347.JPG?uselang=ru by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ солодка щетинистая

Как аллергия на шмеля привела к инфаркту у 32-летней женщины

Отёк век, сыпь, затруднённое дыхание. Но спустя всего четыре часа боль в груди сигнализировала: ситуация выходит из-под контроля.

Инфаркт после укуса

Врачи районной больницы сразу же заподозрили инфаркт — ЭКГ показала серьёзные изменения. Женщину экстренно перевезли в Уфу, где в Республиканской клинической больнице имени Куватова диагностировали поражение миокарда. Уровень сердечных ферментов был выше нормы почти в 2000 раз. Медики выявили очаговое повреждение в нижней стенке сердца.

Срочная операция и редкий диагноз

Кардиохирурги провели чрескожную тромбоаспирацию — операцию по удалению тромба. Боли в груди ушли, состояние стабилизировалось, и вскоре пациентку выписали домой. Но причина поражения сердца оказалась нетипичной: редкий синдром Коуниса.

Что такое синдром Коуниса

Это особая форма ишемии, возникающая на фоне тяжёлой аллергической реакции. При этом в организме резко возрастает уровень ацетилхолина, что вызывает спазм коронарных сосудов и приводит к инфаркту. Случай редкий, но опасный — и требует немедленного вмешательства.

Уточнения

Инфа́ркт - омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

