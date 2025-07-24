Укус в руку — инфаркт в сердце: цепочка симптомов, которая шокировала врачей

Женщину из Башкирии укусил шмель — и сначала всё выглядело как типичная аллергическая реакция.
Отёк век, сыпь, затруднённое дыхание. Но спустя всего четыре часа боль в груди сигнализировала: ситуация выходит из-под контроля.
Инфаркт после укуса
Врачи районной больницы сразу же заподозрили инфаркт — ЭКГ показала серьёзные изменения. Женщину экстренно перевезли в Уфу, где в Республиканской клинической больнице имени Куватова диагностировали поражение миокарда. Уровень сердечных ферментов был выше нормы почти в 2000 раз. Медики выявили очаговое повреждение в нижней стенке сердца.
Срочная операция и редкий диагноз
Кардиохирурги провели чрескожную тромбоаспирацию — операцию по удалению тромба. Боли в груди ушли, состояние стабилизировалось, и вскоре пациентку выписали домой. Но причина поражения сердца оказалась нетипичной: редкий синдром Коуниса.
Что такое синдром Коуниса
Это особая форма ишемии, возникающая на фоне тяжёлой аллергической реакции. При этом в организме резко возрастает уровень ацетилхолина, что вызывает спазм коронарных сосудов и приводит к инфаркту. Случай редкий, но опасный — и требует немедленного вмешательства.
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