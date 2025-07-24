Больше никаких анализов: как новая технология обнаруживает обезвоживание

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1:25
Здоровье

Когда человек работает или тренируется в жару, особенно важно следить за уровнем жидкости в организме. Но проверять водный баланс по крови или моче в таких условиях — задача не из простых.

Бутылка с ледяной водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бутылка с ледяной водой

Как тонкий сенсор помогает вовремя выявить обезвоживание

Инженеры из Техасского университета предложили другое решение — тонкую, гибкую наклейку.

Как это работает

Устройство использует эффект биоимпеданса. Всё просто: вода хорошо проводит электрический ток, а значит, чем больше влаги в тканях, тем ниже сопротивление. Сенсор фиксирует эти изменения и передаёт информацию в реальном времени. Так можно отслеживать уровень гидратации прямо на ходу — без шприцов и лабораторий.

Полезно не только спортсменам

Первоначально наклейка создавалась для пожарных, строителей и атлетов, но область применения оказалась шире. Пожилые люди, пациенты на домашнем уходе или те, кто принимает обезвоживающие препараты, тоже могут извлечь из этого устройства реальную пользу.

Всё под контролем — заранее

Постоянный мониторинг помогает не доводить до опасного состояния. Как только сенсор фиксирует снижение уровня влаги, можно вовремя выпить воды, сбавить темп или обратиться за медицинской помощью. Это не просто удобно — это может быть спасительно.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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