Сухой хвостик и постукивание — всё неправда: раскрыты настоящие признаки спелости

Сезон арбузов в самом разгаре — и снова встаёт вопрос: какой выбрать, чтобы был сладким, спелым и не испортил вечер болями в животе? Ответ прост: внимательно осматривайте, не верьте мифам и дождитесь правильного времени.
Повреждённая кожура — первый повод отказаться от покупки. Трещины, вмятины и проколы нарушают защитный барьер, и внутрь легко попадают патогены с земли. Особенно это опасно, когда мякоть сладкая и влажная. Даже у целого плода нужно хорошо промыть корку перед разрезанием — безопасность на первом месте.
Как понять, что арбуз спелый
Признаки спелости зависят от сорта. У полосатых — это чёткие, контрастные полосы. У однотонных — ровный насыщенный цвет. Одно пятно — "земляное" — допустимо: чем оно контрастнее, тем больше солнца получил арбуз и тем слаще он будет. Среди одинаковых арбузов лучше взять крупный: он дольше зревал и набрал больше сахара.
Хвостик и стук — не показатель
Сухой хвостик — слабый ориентир: он усыхает у всех арбузов после транспортировки. Проверка "на звук" — дело субъективное, а "хруст при сжатии" работает только один раз. Если кто-то сдавил арбуз до вас, вы его уже не "услышите".
Когда покупать: сейчас или подождать
Импортные арбузы доступны круглый год, но чаще они дороже и не такие сладкие. Лучшее время — пик сезона в России: с конца июля по сентябрь. Именно в этот период арбузы максимально вкусные, только что с полей, да ещё и по самой выгодной цене.
Арбу́з обыкнове́нный - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные.
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