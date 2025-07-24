Сухой хвостик и постукивание — всё неправда: раскрыты настоящие признаки спелости

Как определить спелость арбуза по кожуре и земляному пятну — рекомендации

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезон арбузов в самом разгаре — и снова встаёт вопрос: какой выбрать, чтобы был сладким, спелым и не испортил вечер болями в животе? Ответ прост: внимательно осматривайте, не верьте мифам и дождитесь правильного времени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Арбуз на грядке

Как выбрать сочный плод и не прогадать со сроками

Повреждённая кожура — первый повод отказаться от покупки. Трещины, вмятины и проколы нарушают защитный барьер, и внутрь легко попадают патогены с земли. Особенно это опасно, когда мякоть сладкая и влажная. Даже у целого плода нужно хорошо промыть корку перед разрезанием — безопасность на первом месте.

Как понять, что арбуз спелый

Признаки спелости зависят от сорта. У полосатых — это чёткие, контрастные полосы. У однотонных — ровный насыщенный цвет. Одно пятно — "земляное" — допустимо: чем оно контрастнее, тем больше солнца получил арбуз и тем слаще он будет. Среди одинаковых арбузов лучше взять крупный: он дольше зревал и набрал больше сахара.

Хвостик и стук — не показатель

Сухой хвостик — слабый ориентир: он усыхает у всех арбузов после транспортировки. Проверка "на звук" — дело субъективное, а "хруст при сжатии" работает только один раз. Если кто-то сдавил арбуз до вас, вы его уже не "услышите".

Когда покупать: сейчас или подождать

Импортные арбузы доступны круглый год, но чаще они дороже и не такие сладкие. Лучшее время — пик сезона в России: с конца июля по сентябрь. Именно в этот период арбузы максимально вкусные, только что с полей, да ещё и по самой выгодной цене.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные.

