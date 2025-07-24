Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Григорий Лепс и Аврора Киба: незабываемый отпуск в Черногории за 728 тысяч рублей
Готовитесь к восхождению на Актру? Узнайте секреты подготовки от опытного инструктора
Рецепт низкокалорийного ужина с индейкой и кабачками
Арзамасова раскрыла тайну крещения дочери: крёстным стал Костомаров
Бигль, лабрадор и мопс — породы собак, которые хорошо уживаются с кошками
Сохраните морковь свежей до следующего урожая: пошаговый метод с песком и опилками
Новый метод управления генерацией текста в ИИ предложен учеными из России
Люфт рулевого управления и ошибка ABS — причины для запрета эксплуатации авто
Тёплая стена в ванной: преимущества и особенности монтажа

Вы точно правильно пользуетесь кондиционером: один пункт из списка удивит

Эксперты рассказали, как избежать простуды при работе кондиционера
1:35
Здоровье

Когда температура за окном зашкаливает, кондиционер кажется настоящим спасением. Но стоит забыть о правилах — и вместо облегчения можно заработать простуду или перегрев.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Как безопасно пользоваться кондиционером в жару — советы от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор напомнил, как не навредить себе в попытке охладиться.

Температура: без резких скачков

Первое, на что стоит обратить внимание, — перепад температур. Разница между улицей и помещением не должна превышать 7-10 градусов. Охлаждать комнату лучше постепенно: снижать температуру не более чем на 2-3 градуса в час. А перед выходом на улицу — задержитесь в комнате без кондиционера, чтобы дать телу адаптироваться.

Поток воздуха — не в лицо

Не направляйте струю воздуха прямо на себя. Особенно важно это за рабочим столом или на диване. Оптимальное расстояние до кондиционера — от двух метров. Если у устройства есть подвижные жалюзи — отлично: они помогут равномерно распределить воздух и избежать сквозняков. В офисах комфортной считается температура от 22 до 25 градусов.

Не забывайте про чистку

Даже самый дорогой кондиционер не будет работать эффективно, если у него грязные фильтры. Их нужно регулярно обслуживать: грубую очистку — раз в месяц, с помощью мыльной воды и душа. Тонкую — только через специалистов. Полная дезинфекция всей системы должна проводиться хотя бы раз в год.

Уточнения

Кондиционе́р - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Эксперты рассказали, как избежать простуды при работе кондиционера
Готовитесь к восхождению на Актру? Узнайте секреты подготовки от опытного инструктора
Рецепт низкокалорийного ужина с индейкой и кабачками
Арзамасова раскрыла тайну крещения дочери: крёстным стал Костомаров
Бигль, лабрадор и мопс — породы собак, которые хорошо уживаются с кошками
Сохраните морковь свежей до следующего урожая: пошаговый метод с песком и опилками
Новый метод управления генерацией текста в ИИ предложен учеными из России
Люфт рулевого управления и ошибка ABS — причины для запрета эксплуатации авто
Тёплая стена в ванной: преимущества и особенности монтажа
Музей славянской мифологии и памятник Чехову: топ достопримечательностей Томска, как сообщают гиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.