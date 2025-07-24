Вы точно правильно пользуетесь кондиционером: один пункт из списка удивит

Эксперты рассказали, как избежать простуды при работе кондиционера

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда температура за окном зашкаливает, кондиционер кажется настоящим спасением. Но стоит забыть о правилах — и вместо облегчения можно заработать простуду или перегрев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кондиционер

Как безопасно пользоваться кондиционером в жару — советы от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор напомнил, как не навредить себе в попытке охладиться.

Температура: без резких скачков

Первое, на что стоит обратить внимание, — перепад температур. Разница между улицей и помещением не должна превышать 7-10 градусов. Охлаждать комнату лучше постепенно: снижать температуру не более чем на 2-3 градуса в час. А перед выходом на улицу — задержитесь в комнате без кондиционера, чтобы дать телу адаптироваться.

Поток воздуха — не в лицо

Не направляйте струю воздуха прямо на себя. Особенно важно это за рабочим столом или на диване. Оптимальное расстояние до кондиционера — от двух метров. Если у устройства есть подвижные жалюзи — отлично: они помогут равномерно распределить воздух и избежать сквозняков. В офисах комфортной считается температура от 22 до 25 градусов.

Не забывайте про чистку

Даже самый дорогой кондиционер не будет работать эффективно, если у него грязные фильтры. Их нужно регулярно обслуживать: грубую очистку — раз в месяц, с помощью мыльной воды и душа. Тонкую — только через специалистов. Полная дезинфекция всей системы должна проводиться хотя бы раз в год.

Уточнения

Кондиционе́р - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



