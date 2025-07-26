Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гоген Солнцев перечислил главные достоинства возрастных дам
Как избежать сухости и повреждений: летний уход за руками и ногтями, который нужно попробовать прямо сейчас
Большой Каньон раскрыл эру мягкотелых организмов: эволюционный взрыв
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Лимон для борьбы с известняком в ванной и на кухне: безопасное и эффективное решение
Фестиваль Вайкуле с треском провалился: Пугачёва вызвала слёзы у зрителей
Орхидеи не переносят переувлажнение — полив только после просушки субстрата
Карибский рай без машин: как провести отпуск в Мексике без толп и шума
Владельцы Mercedes смогут участвовать в видеозвонках прямо за рулём — новая функция

Скрытая угроза, которой женщины пренебрегают: что стоит за этой проблемой

Гипертония у женщин: симптомы, которые часто остаются незамеченными
5:13
Здоровье

Высокое кровяное давление, часто называемое "тихим убийцей", является серьезной проблемой, особенно среди женщин. Этот недуг может долго не проявляться симптомами, и многие женщины не подозревают, что они страдают от гипертонии, пока не столкнутся с более серьезными последствиями, такими как инсульт или инфаркт. Однако даже на ранних стадиях этот процесс может оказывать негативное влияние на здоровье. Почему же гипертония у женщин часто игнорируется? Эксперт объясняет причины этого.

На приёме у врача
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На приёме у врача

Особенности гипертонии у женщин

Гипертония — это хроническое заболевание, при котором артериальное давление остаётся повышенным (систолическое давление ≥140 мм рт. ст. или диастолическое ≥90 мм рт. ст.). Это одно из самых распространенных заболеваний во Франции, и оно является основным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Однако многие женщины недооценены в диагностике этого состояния. Причины кроются в физиологических и социальных аспектах, которые делают гипертонию у женщин менее заметной.

"Женщины склонны занижать свои симптомы, что часто приводит к поздней диагностике. Они могут воспринимать такие симптомы, как усталость или боли в животе, как обычные, не подозревая о наличии гипертонии", — отмечает профессор, кардиолог из Лионского университета Пьер Лантельм.

Скрытые симптомы гипертонии

Гипертония обычно не вызывает явных симптомов, и многие женщины не знают, что у них повышенное давление. Однако есть определенные признаки, которые могут указывать на проблему, такие как головная боль, особенно утром или в конце дня, головокружение, усталость, трудности с концентрацией внимания, нарушения зрения и одышка при физической нагрузке. Эти симптомы могут быть легко спутаны с другими состояниями, например, с менопаузой или стрессом, что затрудняет диагностику.

Почему гипертония у женщин остается недооцененной

Одной из причин недостаточной диагностики гипертонии у женщин является социальное и медицинское восприятие. Женщины часто обращаются к врачам с меньшими опасениями относительно своего здоровья и реже проходят профилактические обследования, чем мужчины. Это может быть связано с культурными стереотипами и привычкой отодвигать личное здоровье на второй план, особенно из-за нагрузки, связанной с семейными обязанностями. Также исследования показывают, что женщины реже участвуют в клинических испытаниях, что ведет к меньшему количеству данных о специфике гипертонии у женщин.

"Женщины склонны не воспринимать симптомы своего здоровья всерьез, что влияет на их частоту обращений за медицинской помощью", — утверждает доктор, кардиолог и специалист по уходу за женщинами Айе Тандар Вин.

Особые риски для женщин

Несмотря на то, что женщины изначально защищены от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря гормонам эстрогена, риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний у них возрастает в ключевые моменты жизни: при приеме противозачаточных средств, во время беременности и в период менопаузы. В эти периоды гормональные изменения могут привести к увеличению риска тромбозов, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

"Гормональные изменения в период менопаузы повышают риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний у женщин", — напоминает Французская федерация кардиологов.

Кроме того, женщины с гипертонией чаще страдают от сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса, что является состоянием, при котором сердце работает нормально, но не может эффективно наполняться кровью, что приводит к недостаточному кровоснабжению органов.

Важность профилактики и лечения

Самое важное в борьбе с гипертонией — это профилактика и своевременное лечение. Женщинам следует регулярно проверять свое артериальное давление и следить за уровнем холестерина и сахара в крови. Здоровый образ жизни, включающий правильное питание, физическую активность и отказ от курения, также помогает контролировать давление и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Женщины, страдающие гипертонией, должны заботиться о своем здоровье, проводя регулярные медицинские обследования и своевременно получая лечение", — подчеркивает доктор Тандар Вин.

Гипертония у женщин остается недооцененной из-за множества факторов, включая социальные стереотипы, неправильное восприятие симптомов и нехватку медицинских исследований, посвященных женскому здоровью. Тем не менее, с помощью регулярных медицинских проверок, правильного образа жизни и своевременного лечения можно значительно снизить риски, связанные с этим заболеванием, и улучшить качество жизни.

Уточнения

Же́нщина — человек женского пола. Слово «женщина» обычно обозначает взрослого человека, а для обозначения ребёнка или подростка используются слова «девочка» и «девушка» соответственно.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Владельцы Mercedes смогут участвовать в видеозвонках прямо за рулём — новая функция
Ощущение тяжести в ногах летом: советы по облегчению состояния
Открыт новый род креветок, способных жить на деревьях — исследование в горах Новой Гвинеи
Как сделать идеальный макияж для деловых встреч: сдержанность и профессионализм в каждом штрихе
Правительство продлило сроки уплаты НДПИ для угольных компаний до ноября
Индия и сентинельцы: нужна ли перепись племени, избегающего контактов
Марию Погребняк напугало развитие ИИ из-за тотальной слежки за людьми
Не уступит позиции: Кобелев продолжает критиковать назначение Карпина в Динамо
Говяжий язык подают с хреном, в салатах и в желе — варианты готовых блюд
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.