Скрытая угроза, которой женщины пренебрегают: что стоит за этой проблемой

Гипертония у женщин: симптомы, которые часто остаются незамеченными

5:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокое кровяное давление, часто называемое "тихим убийцей", является серьезной проблемой, особенно среди женщин. Этот недуг может долго не проявляться симптомами, и многие женщины не подозревают, что они страдают от гипертонии, пока не столкнутся с более серьезными последствиями, такими как инсульт или инфаркт. Однако даже на ранних стадиях этот процесс может оказывать негативное влияние на здоровье. Почему же гипертония у женщин часто игнорируется? Эксперт объясняет причины этого.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На приёме у врача

Особенности гипертонии у женщин

Гипертония — это хроническое заболевание, при котором артериальное давление остаётся повышенным (систолическое давление ≥140 мм рт. ст. или диастолическое ≥90 мм рт. ст.). Это одно из самых распространенных заболеваний во Франции, и оно является основным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Однако многие женщины недооценены в диагностике этого состояния. Причины кроются в физиологических и социальных аспектах, которые делают гипертонию у женщин менее заметной.

"Женщины склонны занижать свои симптомы, что часто приводит к поздней диагностике. Они могут воспринимать такие симптомы, как усталость или боли в животе, как обычные, не подозревая о наличии гипертонии", — отмечает профессор, кардиолог из Лионского университета Пьер Лантельм.

Скрытые симптомы гипертонии

Гипертония обычно не вызывает явных симптомов, и многие женщины не знают, что у них повышенное давление. Однако есть определенные признаки, которые могут указывать на проблему, такие как головная боль, особенно утром или в конце дня, головокружение, усталость, трудности с концентрацией внимания, нарушения зрения и одышка при физической нагрузке. Эти симптомы могут быть легко спутаны с другими состояниями, например, с менопаузой или стрессом, что затрудняет диагностику.

Почему гипертония у женщин остается недооцененной

Одной из причин недостаточной диагностики гипертонии у женщин является социальное и медицинское восприятие. Женщины часто обращаются к врачам с меньшими опасениями относительно своего здоровья и реже проходят профилактические обследования, чем мужчины. Это может быть связано с культурными стереотипами и привычкой отодвигать личное здоровье на второй план, особенно из-за нагрузки, связанной с семейными обязанностями. Также исследования показывают, что женщины реже участвуют в клинических испытаниях, что ведет к меньшему количеству данных о специфике гипертонии у женщин.

"Женщины склонны не воспринимать симптомы своего здоровья всерьез, что влияет на их частоту обращений за медицинской помощью", — утверждает доктор, кардиолог и специалист по уходу за женщинами Айе Тандар Вин.

Особые риски для женщин

Несмотря на то, что женщины изначально защищены от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря гормонам эстрогена, риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний у них возрастает в ключевые моменты жизни: при приеме противозачаточных средств, во время беременности и в период менопаузы. В эти периоды гормональные изменения могут привести к увеличению риска тромбозов, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

"Гормональные изменения в период менопаузы повышают риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний у женщин", — напоминает Французская федерация кардиологов.

Кроме того, женщины с гипертонией чаще страдают от сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса, что является состоянием, при котором сердце работает нормально, но не может эффективно наполняться кровью, что приводит к недостаточному кровоснабжению органов.

Важность профилактики и лечения

Самое важное в борьбе с гипертонией — это профилактика и своевременное лечение. Женщинам следует регулярно проверять свое артериальное давление и следить за уровнем холестерина и сахара в крови. Здоровый образ жизни, включающий правильное питание, физическую активность и отказ от курения, также помогает контролировать давление и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Женщины, страдающие гипертонией, должны заботиться о своем здоровье, проводя регулярные медицинские обследования и своевременно получая лечение", — подчеркивает доктор Тандар Вин.

Гипертония у женщин остается недооцененной из-за множества факторов, включая социальные стереотипы, неправильное восприятие симптомов и нехватку медицинских исследований, посвященных женскому здоровью. Тем не менее, с помощью регулярных медицинских проверок, правильного образа жизни и своевременного лечения можно значительно снизить риски, связанные с этим заболеванием, и улучшить качество жизни.

Уточнения

Же́нщина — человек женского пола. Слово «женщина» обычно обозначает взрослого человека, а для обозначения ребёнка или подростка используются слова «девочка» и «девушка» соответственно.

