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Новые тесты изменили правила хранения томатов — и это удивит вас

Томаты сохраняют вкус при хранении в холодильнике — новое исследование
1:12
Здоровье

Долгое время считалось, что помидоры лучше хранить отдельно и, главное, не в холодильнике.

Томаты в теплице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты в теплице

Исследование показало: не так важно, как мы думали

Аргументы были просты: охлаждение портит вкус. Но новое исследование ставит это под сомнение.

Вкус не зависит от температуры

Учёные предложили дегустаторам попробовать помидоры, которые хранились в течение четырёх дней либо при комнатной температуре, либо при +7 °C. Результат удивил: существенных отличий во вкусе не обнаружили.

Главное — не тянуть со сроками

По словам культуролога Э. Павельзика, всё дело не столько в температуре, сколько во времени. Чем меньше томаты лежат, тем лучше их вкус. Это подтвердили и лабораторные тесты. Ключевой фактор — минимизировать срок хранения.

Почему этот эксперимент другой

В отличие от прежних исследований, здесь овощи собирали спелыми, как это происходит в реальной цепочке поставок. Сначала 1 день у дистрибьютора, потом 2 дня на прилавке, и только потом — в лабораторию. Такой подход сделал результаты более приближенными к жизни.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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