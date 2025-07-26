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Не игнорируйте тяжесть в ногах: лето может скрывать угрозу для вашего здоровья

Ощущение тяжести в ногах летом: советы по облегчению состояния
4:53
Здоровье

С наступлением жаркого времени года многие из нас начинают ощущать тяжесть в ногах, отеки, а иногда и боль в нижних конечностях. Это может быть симптомом венозной недостаточности, особенно в условиях жары. Однако есть несколько простых и эффективных методов, которые помогут облегчить состояние и улучшить кровообращение в ногах.

Женские ноги на пляже на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женские ноги на пляже на закате

Причины летней тяжести в ногах

Летом повышенная температура способствует расширению вен, что улучшает кровообращение и помогает организму охлаждаться. Однако этот процесс может привести к сбою в работе венозных клапанов, затрудняя правильный возврат крови к сердцу. Это вызывает ощущение тяжести и отечность, особенно в области лодыжек.

"Наша система кровообращения борется с воздействием высоких температур, увеличивая диаметр вен, что может нарушить нормальное кровообращение", — поясняет Университет Лома Линда.

Кроме того, возраст, пол, а также гормональные изменения, такие как беременность или менопауза, могут усиливать симптомы венозной недостаточности. Например, беременность приводит к задержке жидкости и увеличению отеков, что также способствует тяжести в ногах.

Венозная недостаточность и отеки

Одним из наиболее распространённых симптомов венозной недостаточности является отек, который возникает из-за накопления жидкости в тканях ног. Это явление часто обостряется летом, особенно в жаркую погоду, когда люди склонны к малоподвижному образу жизни или стоят долго на ногах.

"Когда мы долго сидим или стоим, особенно в жаркую погоду, в ногах скапливается жидкость, что приводит к отекам", — предупреждает Центр восстановления вен.

Тепло также усиливает потоотделение, что может привести к обезвоживанию организма и дополнительной задержке жидкости в ногах.

Профилактика и меры для облегчения состояния

Чтобы облегчить ощущение тяжести в ногах и предотвратить развитие венозной недостаточности, важно следовать нескольким простым рекомендациям:

  1. Поддержка правильной обувью: Летние шлепанцы могут не обеспечивать необходимой поддержки для ступней, что ухудшает кровообращение. Лучше выбирать удобную обувь с хорошей поддержкой, чтобы предотвратить отеки.

  2. Двигайтесь регулярно: Долгое сидение или стояние ухудшает кровообращение. Постарайтесь регулярно делать перерывы, вставать и разминать ноги, особенно если ваша работа связана с длительным сидением или стоянием.

  3. Компрессионные чулки: Эти изделия помогают поддерживать нормальное венозное давление, способствуя улучшению кровообращения и снижению отеков. Важно носить их ежедневно, начиная с утра. Современные компрессионные чулки бывают не только эффективными, но и стильными, поэтому их ношение не вызывает дискомфорта.

  4. Холодные ванны и души: Окуните ноги в холодную воду, чтобы улучшить кровообращение. Холод сужает расширенные сосуды и помогает стимулировать венозный отток.

  5. Физическая активность: Регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание или йога, помогают активировать венозный насос и способствуют нормализации кровообращения.

  6. Питьевой режим: Убедитесь, что пьете достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, которое также может способствовать задержке жидкости.

  7. Избегайте чрезмерного воздействия солнца: Пребывание на солнце может привести к расширению сосудов и ухудшению венозного оттока. Важно избегать слишком долгого пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в самые жаркие часы дня.

Медицинская помощь и консультации

Важно помнить, что если симптомы венозной недостаточности становятся хроническими или усиливаются, необходимо обратиться к врачу. Врач может рекомендовать дополнительные меры, такие как лимфодренажный массаж или специальное лечение с использованием венотоников.

"Если вы замечаете, что отеки и тяжесть в ногах сохраняются долгое время, обратитесь за медицинской помощью, чтобы избежать прогрессирования заболевания", — советует медицинский эксперт Thuasne Оливиу Крисан.

Ощущение тяжести в ногах, особенно летом, не является редким явлением и часто связано с венозной недостаточностью. Тем не менее, с помощью простых профилактических мер, таких как ношение компрессионных чулок, регулярная физическая активность, холодные ванны и правильный выбор обуви, можно значительно улучшить состояние ног и предотвратить развитие более серьезных заболеваний.

Уточнения

Нога́ — часть тела (конечность), которая представляет собой несущую и локомотивную анатомическую структуру, обычно имеющую столбчатую форму.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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