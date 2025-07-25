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Сахарная зависимость под контролем: этот малоизвестный микроэлемент может стать вашим лучшим помощником

Хром и клетчатка: два союзника в борьбе с тягой к сладкому
4:56
Здоровье

Тяга к сладкому — это проблема, с которой сталкивается множество людей, особенно во время стресса или усталости. Часто она приводит к употреблению пищи, которая повышает уровень сахара в крови, что в свою очередь вызывает желание есть ещё больше. Однако мало кто знает, что существует микроэлемент, который может помочь эффективно контролировать эту тягу. Речь идет о хроме, который может стать мощным союзником в борьбе с излишним потреблением сахара и помочь поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Как работают скачки сахара в крови

После употребления пищи, богатой углеводами, уровень глюкозы в крови резко повышается. Это называется гипергликемией. Организм вырабатывает инсулин, гормон, который помогает клеткам поглощать глюкозу. Однако, если в крови слишком много сахара, поджелудочная железа может начать вырабатывать избыточное количество инсулина. Это может нарушить баланс, вызывая состояние, при котором клетки получают больше глюкозы, чем им нужно. В свою очередь, это способствует накоплению лишнего сахара в организме в виде жира, особенно в области живота.

Это также вызывает скачки уровня сахара в крови, которые сопровождаются резким падением его уровня. Организм, в свою очередь, начинает искать быстрые углеводы, чтобы вернуть уровень сахара в норму, что запускает порочный круг из постоянной тяги к сладкому.

Как хром помогает контролировать уровень сахара

Хром является микроэлементом, который играет ключевую роль в нормализации обмена углеводов, липидов и белков в организме. Он активирует рецепторы инсулина, что способствует более эффективному усвоению глюкозы клетками. Это предотвращает скачки уровня сахара в крови и помогает поддерживать его стабильный уровень.

"Хром помогает клеткам усваивать глюкозу, облегчая её попадание в клетку, что предотвращает скачки уровня сахара, вызывающие тягу к сладкому", — объясняет фармацевт из Лаборатории граньонов Жан-Ноэль Перен.

Таким образом, хром не только помогает стабилизировать уровень сахара в крови, но и предотвращает его колебания, что снижает тягу к сладкому.

Хром и контроль веса

Кроме того, хром может оказать косвенное влияние на контроль веса. Поскольку инсулин является анаболическим гормоном, который сигнализирует организму накапливать энергию, его избыточное выделение приводит к накоплению жировых отложений. Таким образом, поддержание стабильного уровня сахара в крови с помощью хрома может помочь избежать излишнего набора жира, особенно в области живота.

Однако хром не является единственным фактором, влияющим на набор веса. Наибольшее влияние оказывает потребление калорий в избытке, независимо от их источника — углеводов, жиров или белков.

Как включить хром в свой рацион

Хром содержится в различных продуктах, таких как мясо, рыба, хлеб, крупы и бобовые. Также его можно получать из специй, таких как кориандр и черный перец. Тем, кто хочет усилить эффект, хром можно принимать в виде добавок. Он доступен в форме таблеток, содержащих различные соли, такие как хлорид, полиникотинат или пиколинат, а также в комбинации с пивными дрожжами.

Тем не менее, перед началом приёма добавок следует проконсультироваться с врачом, особенно если есть заболевания, такие как диабет или болезни почек.

Хром и клетчатка: идеальное сочетание

Для лучшего контроля тяги к сладкому стоит обратить внимание на продукты, богатые клетчаткой, такие как овощи и фрукты. Клетчатка замедляет переваривание углеводов, что помогает поддерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне. К тому же она способствует здоровому контролю веса, поддерживая чувство сытости на долгое время.

"Клетчатка способствует здоровому контролю веса, продлевая чувство сытости, что помогает ограничить тягу к сладкому", — добавляет Жан-Ноэль Перен.

Кроме того, клетчатка ферментируется бактериями в кишечнике в короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, которые способствуют противовоспалительным процессам и помогают регулировать аппетит.

Хром — это не просто микроэлемент, а настоящий помощник в контроле тяги к сладкому и поддержании стабильного уровня сахара в крови. В сочетании с клетчаткой, правильным питанием и физической активностью, хром может стать важным элементом в поддержании здорового веса и борьбе с избыточным потреблением сахара.

Уточнения

Помо́щник — тот, кто помогает кому-либо в чём-либо или по чему-либо.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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