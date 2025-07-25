Что стоит за замедлением биологического старения? Ученые нашли неожиданный способ

Силовые тренировки и омега-3 замедляют старение, утверждают ученые

4:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблема старения волнует многих людей, и уже несколько клинических исследований показали, что определённые изменения в образе жизни могут замедлить этот процесс. Одними из таких факторов являются снижение калорийности рациона, приём витамина D, омега-3 жирных кислот, а также регулярная физическая активность. Однако до недавнего времени оставался вопрос, насколько эти методы эффективны для людей. Исследование DO-HEALTH под руководством профессора Хайке Бишофф-Феррари стало важным шагом в поисках ответов на этот вопрос.

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Снижение биологического старения с помощью витаминов

Исследования показали, что такие меры, как регулярные физические упражнения, приём витамина D и омега-3 жирных кислот, могут существенно замедлить биологическое старение. В рамках исследования DO-HEALTH учёные провели эксперимент с участием 777 человек старше 70 лет, чтобы выяснить, как эти факторы влияют на биологический возраст.

Исследователи оценивали эффективность восемь различных комбинаций лечения, включающих ежедневный приём витамина D, омега-3 жирных кислот и выполнение 30-минутных силовых упражнений трижды в неделю. Результаты показали, что омега-3 жирные кислоты замедляют биологическое старение, и этот эффект был зафиксирован на разных эпигенетических часах — молекулярных маркёрах старения, которые отслеживают химические изменения в ДНК.

Как измеряют биологический возраст

Одним из ключевых инструментов для исследования старения является использование эпигенетических часов. Эти часы фиксируют метилирование молекулы ДНК, что позволяет количественно оценить разницу между хронологическим и биологическим возрастом человека. В ходе исследования DO-HEALTH эпигенетические часы показали, что приём омега-3 и витамина D замедляет биологическое старение, а сочетание этих факторов с физическими упражнениями даёт ещё более выраженный эффект.

"Этот результат дополняет наши предыдущие выводы, сделанные в ходе исследования DO-HEALTH, где сочетание витамина D, омега-3 и силовых тренировок привело к значительному снижению риска развития рака, предотвращению потери трудоспособности и замедлению биологического старения", — пояснила профессор Хайке Бишофф-Феррари.

Три ключевых элемента для замедления старения

Исследование DO-HEALTH продемонстрировало, что сочетание трёх факторов — омега-3 жирных кислот, витамина D и силовых тренировок — оказывает наибольшее влияние на замедление старения. Эти меры активируют различные механизмы в организме, которые взаимно дополняют друг друга и обеспечивают более выраженные результаты, чем каждая из них по отдельности.

Проблемы и ограничения исследования

Однако исследователи отмечают, что на данный момент не существует общепринятого стандарта для измерения биологического возраста, и эпигенетические часы остаются относительно новым методом. В связи с этим результаты исследования могут потребовать дальнейшей проверки и уточнений.

Также стоит учесть, что исследование было проведено в Швейцарии, и выборка состоит из участников только этого региона. Для более точных выводов необходимо расширить исследование и включить людей из других стран, чтобы учесть разнообразие генетических и культурных особенностей.

Глобальный подход к исследованиям старения

Следующим шагом в развитии этой темы станет расширение исследования на другие страны, такие как Германия, Франция, Австрия и Португалия. Это поможет учёным учесть более широкий спектр генетических и экологических факторов, влияющих на процесс старения. Важным аспектом является и использование DO-HEALTH как платформы для проверки новых биомаркеров старения, что позволяет исследователям продвигаться в клиническом применении эпигенетических часов.

Исследование DO-HEALTH представляет собой важный шаг в изучении механизмов старения и способов его замедления. Результаты исследования показывают, что сочетание омега-3 жирных кислот, витамина D и регулярных физических упражнений может замедлить биологическое старение и улучшить здоровье пожилых людей. Однако для окончательных выводов требуется дальнейшая работа и расширение исследования на более разнообразную выборку.

Уточнения

Учёные — специалисты в какой-либо научной области, внёсшие вклад в науку.

