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Массаж может заменить диету: не только удовольствие, но и секрет стройности — неожиданные результат

Массаж для коррекции фигуры: какие техники помогут похудеть
4:46
Здоровье

Массаж — это не только приятная процедура, но и важный помощник в достижении стройности и улучшении внешности. Он помогает не только сбросить лишние килограммы, но и улучшить состояние кожи, улучшить кровообращение и даже избавиться от стресса. Рассмотрим, какие виды массажа помогают похудению и коррекции фигуры, а также как правильно выбрать подходящий вариант.

Японский массаж
Фото: https://i.pinimg.com/736x/af/41/29/af4129399603f9c5625a6c811b5d4625.jpg
Японский массаж

Антицеллюлитный массаж

Целлюлит — это структурные изменения в подкожно-жировой клетчатке, которые появляются из-за гормональных изменений, нарушений микроциркуляции и накопления жира. Антицеллюлитный массаж улучшает кровообращение, стимулирует лимфоток и обмен веществ в жировой ткани. Он разрыхляет и разбивает жировые отложения, улучшая вид кожи.

Техники антицеллюлитного массажа:

  • Ручные: разминание, растирание, пощипывание и поколачивание.
  • Аппаратные: вакуумный и роликовый массажи.

Лимфодренажный массаж

Лимфатическая система играет ключевую роль в очищении организма от токсинов и лишней жидкости. Лимфодренажный массаж помогает улучшить лимфоток, выводить токсины и уменьшать отечность. Также он способствует улучшению обмена веществ и снижению проявлений целлюлита.

Техники лимфодренажного массажа:

  • Ручные: мягкие поглаживания и плавные надавливания.
  • Аппаратные: прессотерапия и вакуумный лимфодренаж.

Моделирующий массаж

Этот массаж направлен на создание чётких контуров тела, повышение мышечного тонуса и улучшение упругости кожи. Моделирующий массаж способствует разрыхлению жировых отложений и улучшению кровообращения.

Техники моделирующего массажа: глубокое разминание и воздействие на мышцы и жировую ткань.

Восточные массажные техники

Китайский массаж

Туйна сочетает в себе элементы массажа и мануальной терапии, воздействуя на энергетические каналы тела — меридианы. Этот массаж помогает восстановить энергетический баланс, улучшить кровообращение и ускорить обмен веществ.

Аюрведический массаж

Абхьянга — это масляный массаж, который гармонизирует три основные энергии тела: Вату, Питту и Капху. Этот массаж улучшает обмен веществ и помогает нормализовать гормональный фон, что важно для поддержания здорового веса.

Вьетнамский массаж

Вьетнамский массаж сочетает массаж, акупрессуру и традиционную вьетнамскую медицину. Он помогает улучшить кровообращение, стимулирует лимфоток и повышает мышечный тонус, что важно для поддержания стройной фигуры.

Висцеральный массаж живота

Висцеральный массаж направлен на воздействие на внутренние органы через переднюю брюшную стенку. Этот массаж способствует улучшению пищеварения, выведению лишней жидкости и улучшению обмена веществ, что помогает контролировать вес.

LPG-массаж

LPG-массаж сочетает вакуумное всасывание и механическое воздействие роликов, что способствует разрыхлению жировых отложений, улучшению микроциркуляции и стимулирует выработку коллагена.

Банный массаж

В бане или сауне, сочетая прогревание тела и массажные техники, можно значительно улучшить кровообращение, обмен веществ и вывести токсины. Это особенно полезно для поддержания стройности.

Как выбрать массаж для похудения

Выбор массажа зависит от ваших целей и предпочтений. Если хотите уменьшить объёмы, подойдут моделирующий, антицеллюлитный и LPG-массаж. Для улучшения пищеварения — висцеральный массаж. Для общего оздоровления и расслабления — восточные техники или лимфодренажный массаж.

Рекомендации по выбору массажа:

  • Проконсультируйтесь с врачом, особенно если есть хронические заболевания.
  • Учитывайте свои предпочтения и чувствительность к боли.
  • Обратитесь к опытному специалисту, который поможет выбрать подходящий массаж для вас.

Общие рекомендации:
Массаж должен быть приятным, не вызывать боль. Пить воду после сеанса и сочетать массаж с правильным питанием и физической активностью.

Противопоказания для массажа

  • Острые воспалительные заболевания.
  • Повышенная температура тела.
  • Заболевания кожи.
  • Тромбоз, варикоз.
  • Онкологические заболевания.
  • Беременность (некоторые виды массажа противопоказаны).

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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