Рак в ловушке: вакцина, способная атаковать сразу несколько видов опухолей — невозможное возможно

Американские ученые исследуют эффективность РНК-вакцины для борьбы с раком

6:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские ученые сделали важный шаг в разработке универсальной вакцины от рака. Исследования в области терапии рака с использованием РНК-вакцин показали, что такие препараты, не имеющие специфического действия против определенных опухолей, способны замедлить рост сразу нескольких типов рака. Это стало возможным благодаря стимуляции выработки интерферонов первого типа, что помогает организму активнее бороться с опухолями.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борьба с раком

Успешные результаты на животных

В ходе клинических испытаний экспериментальной РНК-вакцины ученые проверили ее эффективность на мышах с агрессивной формой меланомы. Результаты были впечатляющими: объем опухоли уменьшился в три раза по сравнению с контрольной группой. Подобные успешные результаты были получены и при лечении домашних собак с раком мозга. Ученые надеются, что эта разработка станет универсальным средством для борьбы с онкологическими заболеваниями, усиливая иммунный ответ организма.

Проблемы с созданием универсальной вакцины

Создание вакцин в сфере онкологии — очень перспективное направление, но также предостерегает от излишнего оптимизма. Создать вакцину, которая защитит от всех видов рака сразу, невозможно, поскольку рак — это сложное и разнообразное заболевание.

Несмотря на это, ученый признает важность работы, проведенной американскими исследователями, если она действительно может повысить эффективность иммунотерапии, которая в последние годы демонстрирует отличные результаты в лечении таких опухолей, как меланома, рак легких и почек.

Этапы клинических испытаний

Тем не менее, даже если РНК-вакцина будет признана эффективной, она еще не готова для применения в медицинской практике. На данный момент препарат прошел испытания только на животных, и предстоит пройти еще несколько фаз клинических исследований, прежде чем он может стать доступным для людей.

Рак — это комплексная проблема

Полная победа над раком пока невозможна. Задача современной онкологии — это не полное излечение, а контроль заболевания, чтобы максимально продлить жизнь пациента. Врач напоминает, что борьба с раком — это комплексный подход, включающий хирургов, химиотерапевтов, радиотерапевтов и генетиков. В будущем, возможно, РНК-вакцины станут еще одним важным инструментом в этой борьбе.

Влияние на современную онкологию

Проблема всей мировой онкологии — это то, что злокачественные опухоли, то есть рак, организм на первом этапе воспринимает как свои. Злокачественные клетки сбивают систему “свой-чужой” иммунитета, и он их не узнает, принимает за свои родные и не уничтожает. Поэтому им и удается закрепиться в нашем организме, — говорит собеседник издания.

Иммунотерапия — это на сегодняшний день наиболее перспективное направление. Препараты, которые имеются в арсенале онколога и, в частности, химиотерапевта, сейчас очень широко используются. В некоторых сферах произошла, можно сказать, маленькая, а где-то и большая революция — скажем, при лечении меланомы, рака легкого или рака почки иммунотерапия очень хорошо себя зарекомендовала и вытеснила с первых позиций классическую химиотерапию. Поэтому если есть способ еще больше усилить эффект иммунотерапии при лечении злокачественных новообразований, так это прекрасно.

Прогнозы и реалии

Рассчитывать, что американские РНК-вакцины в ближайшее время окажутся доступны для лечения онкобольных, впрочем, не приходится. Пока их в экспериментальном формате опробовали лишь на мышах и собаках — дальше последуют клинические исследования, первая и вторая фаза испытаний, в том числе на людях, и лишь после этого, если все пройдет успешно, лекарство окажется в арсенале врачей.

Так или иначе, речи о полной победе над раком пока не идет. Основная задача, которая сегодня стоит перед онкологией — если вылечить болезнь не удается, взять ее под контроль и «приглушить» на как можно больший период времени. При этом способы терапии, которые для этого используются, должны быть максимально эффективны и в то же время минимально токсичны для пациента.

Важность комплексного подхода

Создание вакцин на современном этапе — это очень перспективное направление. Просто не всегда получается качественно, и очень часто исследователи и “научные деятели” пытаются выдать желаемое за действительное, — указал специалист. — Создать вакцину от коронавируса — это одно. А создать вакцину от рака и сказать, что она универсальная, мол, сейчас мы тебе сделаем укол и ты будешь защищен на всю жизнь — это, конечно, афера, и так говорить нельзя.

Дело в том, что один и тот же рак может быть совершенно разным, это гетерогенное заболевание. Если человек, скажем, имеет метастазы рака молочной железы в печени, то врач, спунктировав их в разных местах, может получить разные биологические подтипы одной и той же опухоли, и лечиться они могут по-разному. То есть опухоль меняется в процессе самой терапии. И это создает нам огромную проблему, когда мы лечим пациентов.

Собственно, невидимость рака для иммунной системы и его гетерогенность — это две причины, по которым создать универсальное лекарство от любой злокачественной опухоли невозможно.

Дальнейшие шаги в онкологии

Лечение — это комплексный подход. Рак — это большая мировая проблема, тут так просто с наскоку ее не взять, к сожалению. Со многих позиций иммунотерапия вытеснила классическую химиотерапию. Не исключаю, что на смену иммунотерапии придет еще какое-то новое звено. Возможно, это будут те самые РНК-вакцины сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

