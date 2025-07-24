Пониженная энергия и бессонные ночи: организм сигнализирует о проблемах — стоит пересмотреть питание

Нутрициолог рассказал, какие сигналы подает организм при дефиците витаминов

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Строгие диеты и ограничения в питании могут стать причиной различных проблем со здоровьем, если к этому подходить без должной осмотрительности. Однако при правильном и сбалансированном подходе процесс похудения может быть не только эффективным, но и безопасным.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain правильное питание

Главное при снижении веса

Проблемы возникают, когда люди не хотят считать калории. Достаточно один раз просчитать свой рацион, потратив на это 15-20 минут, и затем придерживаться выбранной калорийности. Это помогает сохранять разнообразие в питании.

Баланс во всём

Рацион должен быть сбалансированным и содержать все необходимые макро- и микроэлементы. В противном случае организм может начать подавать сигналы о проблемах. Если мы говорим об энергии в течение дня, то за это отвечают углеводы.

Жиры отвечают за смену настроения, поэтому если происходят эмоциональные качели, вероятно, организм сигнализирует об их нехватке. Также у мужчин частые позывы в туалет ночью являются первым признаком проблем с тестостероном. У женщин железодефицитные анемии вызывают выпадение волос, стресс, проблемы с питанием.

Важно помнить, что игнорирование этих аспектов может привести к дефициту витаминов и других проблем, таких как стресс, выпадение волос или нарушения гормонального фона. Поэтому стоит уделять внимание рациону, правильно рассчитывать калории и не забывать о разнообразии в питании сообщает "Радио 1".

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

