Незаметная угроза: когда мозг теряет связь, но тело продолжает бороться — горькая реальность

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Болезнь Паркинсона: основные симптомы и методы диагностики

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезнь Паркинсона — неврологическое заболевание, которое влияет на двигательные и когнитивные функции человека. Это одно из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний, часто затрагивающее людей старше 60 лет.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болезнь пракинсона

Причины болезни Паркинсона

Причины болезни Паркинсона до конца не установлены, однако учёные предполагают, что её развитие зависит от множества факторов — генетических, экологических и возрастных. Механизм болезни связан с ухудшением работы дофаминергических нейронов в "чёрной субстанции" мозга, которые отвечают за координацию движений. Вследствие недостатка дофамина передача сигналов между нейронами нарушается, что приводит к характерным симптомам болезни. В мозге пациентов с болезнью Паркинсона также накапливаются белковые включения, известные как "тельца Леви", что способствует прогрессированию заболевания.

Основные симптомы болезни Паркинсона

Тремор — дрожание конечностей, особенно в покое. Ригидность — мышечная скованность, ограничивающая движения. Гипокинезия и брадикинезия — снижение двигательной активности, замедленность движений. Постуральная неустойчивость — нарушения равновесия и координации.

Помимо этого, наблюдаются:

нарушения сна,

потеря обоняния,

депрессия и тревожность,

когнитивные расстройства,

сбои вегетативной нервной системы.

Диагностика болезни Паркинсона

Диагностика болезни Паркинсона начинается с клинического обследования пациента и оценки его симптомов. Важными методами диагностики являются:

Неврологическое обследование — проверяются двигательные функции и наличие симптомов болезни.

Визуализирующие исследования — МРТ и КТ, помогающие исключить другие заболевания с похожими симптомами. Также применяется транскраниальная сонография для изучения чёрной субстанции мозга.

Лабораторные исследования — для исключения других заболеваний, например инфекционных или метаболических расстройств.

Генетические исследования.

Ответ пациента на лечение — положительная реакция на препараты, увеличивающие уровень дофамина, часто подтверждает диагноз.

Методы лечения болезни Паркинсона

Медикаментозная терапия — основное лечение, направленное на повышение уровня дофамина. Немедикаментозные методы — физиотерапия, логопедия и трудотерапия, направленные на улучшение двигательных, коммуникативных и когнитивных функций. Хирургическое вмешательство — в случае недостаточной эффективности медикаментов применяется глубокая стимуляция мозга. Психологическая помощь — терапия депрессии, тревожности и когнитивных нарушений. Генная терапия — перспективный метод с использованием стволовых клеток.

Прогноз и качество жизни при болезни Паркинсона

Несмотря на серьёзность болезни, современные методы лечения позволяют существенно улучшить качество жизни пациентов и замедлить прогрессирование заболевания. Болезнь Паркинсона негативно влияет на способность к самообслуживанию, увеличивает зависимость от посторонней помощи и может привести к инвалидности. Однако своевременное лечение может значительно замедлить развитие болезни и улучшить жизненные показатели рассказывает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

