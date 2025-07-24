Незаметная угроза: когда мозг теряет связь, но тело продолжает бороться — горькая реальность

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Болезнь Паркинсона: основные симптомы и методы диагностики
3:34
Здоровье

Болезнь Паркинсона — неврологическое заболевание, которое влияет на двигательные и когнитивные функции человека. Это одно из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний, часто затрагивающее людей старше 60 лет.

Болезнь пракинсона
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болезнь пракинсона

Причины болезни Паркинсона

Причины болезни Паркинсона до конца не установлены, однако учёные предполагают, что её развитие зависит от множества факторов — генетических, экологических и возрастных. Механизм болезни связан с ухудшением работы дофаминергических нейронов в "чёрной субстанции" мозга, которые отвечают за координацию движений. Вследствие недостатка дофамина передача сигналов между нейронами нарушается, что приводит к характерным симптомам болезни. В мозге пациентов с болезнью Паркинсона также накапливаются белковые включения, известные как "тельца Леви", что способствует прогрессированию заболевания.

Основные симптомы болезни Паркинсона

  1. Тремор — дрожание конечностей, особенно в покое.
  2. Ригидность — мышечная скованность, ограничивающая движения.
  3. Гипокинезия и брадикинезия — снижение двигательной активности, замедленность движений.
  4. Постуральная неустойчивость — нарушения равновесия и координации.

Помимо этого, наблюдаются:

  • нарушения сна,
  • потеря обоняния,
  • депрессия и тревожность,
  • когнитивные расстройства,
  • сбои вегетативной нервной системы.

Диагностика болезни Паркинсона

Диагностика болезни Паркинсона начинается с клинического обследования пациента и оценки его симптомов. Важными методами диагностики являются:

  • Неврологическое обследование — проверяются двигательные функции и наличие симптомов болезни.
  • Визуализирующие исследования — МРТ и КТ, помогающие исключить другие заболевания с похожими симптомами. Также применяется транскраниальная сонография для изучения чёрной субстанции мозга.
  • Лабораторные исследования — для исключения других заболеваний, например инфекционных или метаболических расстройств.
  • Генетические исследования.
  • Ответ пациента на лечение — положительная реакция на препараты, увеличивающие уровень дофамина, часто подтверждает диагноз.

Методы лечения болезни Паркинсона

  1. Медикаментозная терапия — основное лечение, направленное на повышение уровня дофамина.
  2. Немедикаментозные методы — физиотерапия, логопедия и трудотерапия, направленные на улучшение двигательных, коммуникативных и когнитивных функций.
  3. Хирургическое вмешательство — в случае недостаточной эффективности медикаментов применяется глубокая стимуляция мозга.
  4. Психологическая помощь — терапия депрессии, тревожности и когнитивных нарушений.
  5. Генная терапия — перспективный метод с использованием стволовых клеток.

Прогноз и качество жизни при болезни Паркинсона

Несмотря на серьёзность болезни, современные методы лечения позволяют существенно улучшить качество жизни пациентов и замедлить прогрессирование заболевания. Болезнь Паркинсона негативно влияет на способность к самообслуживанию, увеличивает зависимость от посторонней помощи и может привести к инвалидности. Однако своевременное лечение может значительно замедлить развитие болезни и улучшить жизненные показатели рассказывает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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