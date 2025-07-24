Незаметная угроза: когда мозг теряет связь, но тело продолжает бороться — горькая реальность

Болезнь Паркинсона — неврологическое заболевание, которое влияет на двигательные и когнитивные функции человека. Это одно из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний, часто затрагивающее людей старше 60 лет.
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Болезнь пракинсона
Причины болезни Паркинсона
Причины болезни Паркинсона до конца не установлены, однако учёные предполагают, что её развитие зависит от множества факторов — генетических, экологических и возрастных. Механизм болезни связан с ухудшением работы дофаминергических нейронов в "чёрной субстанции" мозга, которые отвечают за координацию движений. Вследствие недостатка дофамина передача сигналов между нейронами нарушается, что приводит к характерным симптомам болезни. В мозге пациентов с болезнью Паркинсона также накапливаются белковые включения, известные как "тельца Леви", что способствует прогрессированию заболевания.
Основные симптомы болезни Паркинсона
Тремор — дрожание конечностей, особенно в покое.
Ригидность — мышечная скованность, ограничивающая движения.
Гипокинезия и брадикинезия — снижение двигательной активности, замедленность движений.
Постуральная неустойчивость — нарушения равновесия и координации.
Помимо этого, наблюдаются:
нарушения сна,
потеря обоняния,
депрессия и тревожность,
когнитивные расстройства,
сбои вегетативной нервной системы.
Диагностика болезни Паркинсона
Диагностика болезни Паркинсона начинается с клинического обследования пациента и оценки его симптомов. Важными методами диагностики являются:
Неврологическое обследование — проверяются двигательные функции и наличие симптомов болезни.
Визуализирующие исследования — МРТ и КТ, помогающие исключить другие заболевания с похожими симптомами. Также применяется транскраниальная сонография для изучения чёрной субстанции мозга.
Лабораторные исследования — для исключения других заболеваний, например инфекционных или метаболических расстройств.
Генетические исследования.
Ответ пациента на лечение — положительная реакция на препараты, увеличивающие уровень дофамина, часто подтверждает диагноз.
Методы лечения болезни Паркинсона
Медикаментозная терапия — основное лечение, направленное на повышение уровня дофамина.
Немедикаментозные методы — физиотерапия, логопедия и трудотерапия, направленные на улучшение двигательных, коммуникативных и когнитивных функций.
Хирургическое вмешательство — в случае недостаточной эффективности медикаментов применяется глубокая стимуляция мозга.
Психологическая помощь — терапия депрессии, тревожности и когнитивных нарушений.
Генная терапия — перспективный метод с использованием стволовых клеток.
Прогноз и качество жизни при болезни Паркинсона
Несмотря на серьёзность болезни, современные методы лечения позволяют существенно улучшить качество жизни пациентов и замедлить прогрессирование заболевания. Болезнь Паркинсона негативно влияет на способность к самообслуживанию, увеличивает зависимость от посторонней помощи и может привести к инвалидности. Однако своевременное лечение может значительно замедлить развитие болезни и улучшить жизненные показатели рассказывает ИА "Пенза-Пресс".
Уточнения
Боле́знь Паркинсо́на — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.