Тошнит без причины? Проверьте одно из этих пяти состояний

Постоянная тошнота может быть симптомом хронического гастрита, интоксикации или нарушения работы нервной системы. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.
По словам специалиста, стойкое ощущение тошноты чаще всего указывает на интоксикацию организма или проблемы с желудком.
Он отметил, что при хроническом гастрите, особенно в атрофической форме, тошнота может стать постоянным спутником человека. Такие состояния развиваются постепенно, поэтому долгое время могут не сопровождаться выраженными симптомами.
"Конечно, стоит желудок проверить в первую очередь, потому что при хроническом гастрите, который прогрессирует постепенно, атрофируется, тошнота может стать постоянным спутником человека. Это самое простое", — пояснил Харлов.
Эксперт добавил, что причиной может быть и неблагоприятная окружающая среда, особенно если человек живет в условиях повышенной влажности, плесени или работает с токсичными веществами.
"Может быть у него заплесневелый дом, либо он работает в каких-то условиях, где тоже полно плесени либо других ядовитых веществ, в том числе и промышленных, не только биологического происхождения", — сказал гастроэнтеролог.
По его словам, нередко тошнота сопутствует синдрому раздраженного кишечника, хотя это не основной симптом. Также следует исключить застойные явления в желчевыводящей системе.
"Желчную систему тоже надо проверить. Вдруг там у человека застой в гепатобилиарном тракте так называемом, камни, например, или инфекция желчевыводящих путей тоже могут давать такой эффект", — уточнил специалист.
Он подчеркнул, что не стоит забывать и о влиянии нервной системы. Тошнота может быть спровоцирована стрессом, так как в таких ситуациях активируются определенные зоны в мозге.
"Центр рвоты провоцируется адреналином и, в том числе, серотонином, а это как спутники стресса. Если человек постоянно в стрессовой ситуации находится, то рано или поздно его центр рвоты тоже может реактивироваться", — добавил Харлов.
Он также не исключил более серьезные причины. По его словам, в редких случаях стойкая тошнота может быть признаком онкологического заболевания на поздних стадиях.
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