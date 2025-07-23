Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Маркович о перспективах массового производства сверхзвуковых самолетов в России
Оксана Фёдорова показала кадры с дочерью в честь 12-летия девочки
Сумму выплат при рождении детей до 1 миллиона рублей не будут облагать НДФЛ
Пошаговый макияж для увеличения губ: как добиться объёма без инъекций
Пошаговое руководство по удалению кротов из сада с помощью экологичных методов
Ошибки при стирке микрофибры, которые сокращают срок службы ваших салфеток
Как установить двойной пол в багажнике для упорядочивания вещей и создания дополнительного места
Крупный налоговый долг Оззи Осборна осложнит распределение наследства
Мегалодон был экологически универсальным хищником — исследование

Тошнит без причины? Проверьте одно из этих пяти состояний

Врач Харлов: постоянная тошнота может быть симптомом гастрита или заболеваний ЖКТ
2:27
Здоровье

Постоянная тошнота может быть симптомом хронического гастрита, интоксикации или нарушения работы нервной системы. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

По словам специалиста, стойкое ощущение тошноты чаще всего указывает на интоксикацию организма или проблемы с желудком.

Он отметил, что при хроническом гастрите, особенно в атрофической форме, тошнота может стать постоянным спутником человека. Такие состояния развиваются постепенно, поэтому долгое время могут не сопровождаться выраженными симптомами.

"Конечно, стоит желудок проверить в первую очередь, потому что при хроническом гастрите, который прогрессирует постепенно, атрофируется, тошнота может стать постоянным спутником человека. Это самое простое", — пояснил Харлов.

Эксперт добавил, что причиной может быть и неблагоприятная окружающая среда, особенно если человек живет в условиях повышенной влажности, плесени или работает с токсичными веществами.

"Может быть у него заплесневелый дом, либо он работает в каких-то условиях, где тоже полно плесени либо других ядовитых веществ, в том числе и промышленных, не только биологического происхождения", — сказал гастроэнтеролог.

По его словам, нередко тошнота сопутствует синдрому раздраженного кишечника, хотя это не основной симптом. Также следует исключить застойные явления в желчевыводящей системе.

"Желчную систему тоже надо проверить. Вдруг там у человека застой в гепатобилиарном тракте так называемом, камни, например, или инфекция желчевыводящих путей тоже могут давать такой эффект", — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что не стоит забывать и о влиянии нервной системы. Тошнота может быть спровоцирована стрессом, так как в таких ситуациях активируются определенные зоны в мозге.

"Центр рвоты провоцируется адреналином и, в том числе, серотонином, а это как спутники стресса. Если человек постоянно в стрессовой ситуации находится, то рано или поздно его центр рвоты тоже может реактивироваться", — добавил Харлов.

Он также не исключил более серьезные причины. По его словам, в редких случаях стойкая тошнота может быть признаком онкологического заболевания на поздних стадиях.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Врач Харлов: постоянная тошнота может быть симптомом гастрита или заболеваний ЖКТ
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы
Мегалодон был экологически универсальным хищником — исследование
Малосольные огурцы с укропом можно приготовить за 1-2 часа
Эксперт рассказала о перспективах работы в IT-cфере после учебы в онлайн-школах
Советы диетолога: как насладиться отпуском и не набрать вес
Турция ввела запрет на международные eSIM, виртуальные SIM-карты вне работы
Новгородские учёные создали систему умного дома с автоматической интеграцией устройств
Основные принципы успешных домашних тренировок: нагрузка, регулярность и питание — советы тренеров
Певец Шаман показал, как проводит часы досуга с Мизулиной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.